MADRID, España.- Al menos 50 personas, entre ellas 10 niños, murieron y más de 100 resultaron heridas durante un ataque ruso a la estación de tren de Kramatorsk, en la región de Donetsk, al este de Ucrania.

Según informó Europa Press, cohetes rusos atacaron la estación ferroviaria este viernes cuando se encontraban en el lugar alrededor de 4 000 personas que estaban siendo evacuadas debido a la invasión rusa a Ucrania.

El hecho fue denunciado por Pavlo Kirilenko, jefe de la administración militar regional de Donetsk, quien destacó que “los racistas sabían bien hacia dónde apuntaban y lo que querían”.

Kirilenko dijo además que las tropas rusas dispararon bombas de racimo contra la estación.

“Los rusos están intentando afectar de forma deliberada la evacuación de civiles. Para ellos, las vidas son una moneda de cambio y una herramienta para lograr sus cínicos objetivos”, agregó.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que no había soldados en la estación y acusó a Rusia de “exterminar” a la población civil.

“Al no tener la fuerza y el valor para hacernos frente en el campo de batalla, están destruyendo de forma cínica a la población civil. Es una maldad que no tiene límites y que, si no es castigada, nunca se detendrá”, dijo Zelenski.

Tras los ataques, el Reino Unido manifestó que Rusia y su presidente, Vladímir Putin, tendrán que “rendir cuentas”.

“Tener a civiles como objetivo es un crimen de guerra. (…) No vamos a permitir que Rusia encubra su implicación en estas atrocidades con desinformación cínica y vamos a garantizar que las acciones de Rusia vean la luz”, aseguró la ministra de Exteriores británica, Liz Truss.

