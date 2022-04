MADRID, España.- Un accidente ocurrido este martes en la provincia de Pinar del Río ha dejado 48 personas heridas, de ellas 5 en estado de gravedad.

Según informó Radio Guamá a través de Facebook, un camión de pasajeros que cubría la ruta Habana-Pinar del Río se volcó en el kilómetro 120 de la autopista nacional.

El pasajero Gregorio Alemán Martínez, de 52 años, explicó que “faltando unos dos kilómetros para llegar a Herradura, el camión hizo unos cortes que no pudo dominar el timón”.

“Cogió (el camión) para la derecha, después la izquierda y no se pudo incorporar más. Yo atiné a agarrar a dos niñitos que estaban cerca de mí. Los abracé para que no se dieran golpes, los golpes me los di yo, porque la gente me cayó arriba”, precisó Alemán Martínez.

Tres menores sufrieron heridas leves y fueron trasladados al hospital pediátrico Pepe Portilla.

El doctor Orestes Moya Álvarez, director del hospital Abel Santamaría Cuadrado, detalló que de las 5 personas reportadas graves una fue intervenida quirúrgicamente por presentar un trauma de abdomen. Mientras que los otros tienen trauma craneal, de tórax y fracturas.

En su publicación, Radio Guamá hizo un llamado de atención a conductores y peatones y destacó que durante el 2022 en Pinar del Río ha aumentado el número de accidentes de tránsito.

El pasado 9 de abril otro accidente en la Autopista Nacional cobró la vida a 4 personas, entre ellas a una embarazada de 20 años de edad. El siniestro ocurrió en el tramo entre Placetas y Fomento en la provincia de Villa Clara, producto de la colisión de un auto de renta de turismo y una máquina Chevrolet.

Mientras que en marzo pasado dos personas murieron y otras siete resultaron heridas por un accidente en un tramo de la Autopista Nacional correspondiente al municipio de Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río.

De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Seguridad Vial divulgadas por la Agencia Cubana de Noticias (ACN), entre enero y septiembre de 2021 se reportaron en Cuba más de 5 612 accidentes de tránsito — 84 más que en igual período de 2020— , en los que fallecieron 350 personas y 3 700 resultaron heridas.

Las autoridades cubanas indican que entre las principales causas de accidentes de tránsito en el país se encuentran el envejecimiento del parque móvil, la mala señalización de las vías, el exceso de velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas.

