MADRID, España.- La joven periodista cubana Meilin Puertas Borrero tuvo que renunciar a su trabajo para el medio independiente El Toque debido al acoso de la Seguridad del Estado.

“Hoy, con un nudo en la garganta, hago pública mi renuncia a El Toque, medio donde en los últimos tiempos crecí como periodista y como persona. Me voy porque otros me obligan. Me obligan a irme de El Toque y a no trabajar en otro medio alternativo, y guardar, casi por ende, mi título bajo un colchón”, denunció este lunes la reportera.

A través de una publicación compartida en Facebook, Puertas Borrero señaló además que el régimen estaba “poniendo en jaque su derecho a salir del país y su bienestar”, por lo que decidía “anteponer su libertad y sus sueños personales y familiares”.

“Me voy con la cabeza en alto, mi dignidad completa y mi mente limpia porque mientras pude hice el periodismo que siempre soñé, conté las historias de la gente común, sufrí con algunas de sus anécdotas y reí con otras, narré sus problemas y con mi pluma, o más bien mi teclado porque ya es hora de modernizar esto, traté de buscarle soluciones”, agregó.

Este domingo José Leandro Garbey, periodista del mismo medio, hizo pública su renuncia, explicando que había sido regulado por el régimen hasta que “cumpliera ciertas condiciones, entre ellas el compromiso a no colaborar más con esta plataforma u otra no vinculada a la oficialidad”.

Garbey aseguró que en las entrevistas de los últimos días había dejado claro que bajo ningún concepto pondrá en duda la labor profesional y ética desarrollada por sus ex compañeros de El Toque; pero que tomaba la decisión, “la más difícil de su vida”, por el bienestar de su familia.

“Viajar es un derecho humano. Elemental. En los últimos meses, miles de cubanos se han marchado de la isla en búsqueda de la mejora económica, la realización profesional o sentirse más libres. Debería ser una opción válida para todos los nacidos en esta tierra, sin importar las posturas políticas, entrar o salir del país”, destacó.

A comienzos del mes en curso el periodista de CubaNet Nelson Julio Álvarez Mairata renunció a su trabajo como reportero debido a las presiones de la Seguridad del Estado que padece desde el 2019; tiempo durante el que ha sido sometido a extenuantes horas de interrogatorios y arrestos, cartas de advertencia, allanamiento del domicilio, golpes, chantajes, hackeo de sus perfiles en redes sociales y exposiciones de su vida privada con burlas sobre su sexualidad e identidad de género.

Al renunciar el reportero explicó además que su familia también ha sido víctima de este acoso.

A mediados de este agosto el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa denunció que julio fue el peor mes en lo que va de 2022 para la libertad de prensa en Cuba. En su más reciente informe el ICLEP registró 140 violaciones de la libertad de prensa en Cuba durante el séptimo mes del año. La ONG contabilizó 96 casos de detenciones arbitrarias, 22 restricciones en el espacio digital e igual número de amenazas y agresiones psicológicas.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.