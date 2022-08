MIAMI, Estados Unidos. – El periodista de CubaNet Nelson Julio Álvarez Mairata renunció este lunes a su trabajo como reportero debido a las presiones de la Seguridad del Estado, informó el joven en su perfil de Facebook.

“Hace pocos minutos presenté mi renuncia a Cubanet Noticias, después de sufrir acoso, intimidación y amenazas de la Seguridad del Estado por ejercer la profesión del periodismo”, lamentó en el post donde anunció su renuncia.

“Desde el año 2019 estoy siendo sometido a extenuantes horas de interrogatorios y arrestos, cartas de advertencia, allanamiento del domicilio donde me encontraba viviendo, golpes, chantajes, ocupación de los equipos con los que trabajo, hackeo de mis perfiles en redes sociales y exposiciones de mi vida privada con burlas sobre mi sexualidad e identidad de género”, explicó.

Asimismo, lamentó que su familia se viera afectada por las acciones represivas en su contra.

“También, mi familia se ha visto afectada siendo mi madre citada para interrogatorio, nos amenazan de manera permanente con poner una prohibición de salida del país a ella y a mi hermana, una adolescente de 17 años. Mientras que yo estoy regulado desde noviembre de 2019”, recordó.

El régimen cubano suele prohibir la salida del país (“regular”) a activistas y periodistas en una guerra de desgaste que busca que dejen su profesión o abandonen definitivamente la Isla.

“En las entrevistas más recientes con el primer teniente Roberto y sus compañeros, además de las amenazas con un procedimiento legal una vez aprobado el nuevo Código Penal y de insistir en que deje de trabajar para CubaNet, piden que haga un video hablando sobre mi vínculo con dicho periódico y sus financiamientos, a lo cual me niego rotundamente”, contó Álvarez Mairata.

“En la última entrevista, el 4 de agosto, ya venía sintiendo un agotamiento mayor a lo que experimenté en otras circunstancias. Al día siguiente debía asistir a otra entrevista a las 8:30 a.m. en una casa de visita a la que no pude asistir porque me encontraba débil. Apenas pude levantarme de la cama esa mañana. Creí por un momento que pudiera tener dengue por la debilidad física, pero no tenía síntomas como fiebre, vómitos, ni dolores musculares. Solo decaimiento y la incapacidad de poder sostener acciones físicas por un periodo de tiempo prolongado. No había sufrido de semejante debilidad anteriormente”.

“Entonces, consulté los síntomas en internet y con un amigo médico. Llegamos a la conclusión de que estaba sufriendo un episodio de ‘burnout’: un extremo agotamiento emocional que se refleja en lo físico. Con suerte, logré recuperar fuerzas en lo que avanzó el día”, también contó.

En ese sentido, aseguró que no se encontraba bien de salud y que le estaba costando “demasiado trabajo” concentrarse para realizar su trabajo como reportero.

También aseguró que las especulaciones sobre las “grandes cantidades de dinero y vidas perfectas” de los periodistas independientes en Cuba son “falsas”.

“Seguimos siendo personas como cualquier otra con dificultades económicas, teniendo que resolver la comida de cada día, cargar con responsabilidades familiares y cuidar de nuestra salud. Mientras (…), las complicaciones antes narradas son atravesadas por la agravante del acoso de la Seguridad del Estado que complejizan nuestras vidas cotidianas y hasta logran paralizar en algún punto. Es parte de su estrategia. Son un gobierno con recursos para reprimir a personas individualmente”, terminó.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.