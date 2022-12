LA HABANA, Cuba. — El escritor y ex preso político cubano Ángel Santiesteban Prats se encuentra actualmente regulado, o sea, con prohibición de salida del país, según le informaron este martes en la Oficina de Emigración y Extranjería de 17 y K, en La Habana.

“Fui a renovar mi pasaporte porque ya vencía y solo me dijeron que el motivo de mi regulación de salida del país era ‘por motivos de interés público’, lo mismo que le han dicho a las decenas de activistas que en los últimos años han regulado, nunca hay una explicación real ni mecanismo de defensa alguno pues detrás de todo eso está la policía política cubana”, declaró a CubaNet Santiesteban Prats.

El también Premio Václav Havel para la disidencia creativa 2020 explicó que se podría tratar de un chantaje, pues en el mes de junio último, al arribar a La Habana procedente de Miami, viaje al que fue invitado por la Gran Logia masónica de Florida, se negó a hablar con dos oficiales de la Seguridad del Estado que lo esperaron en el Aeropuerto Internacional “José Martí”, de La Habana, para interrogarlo.

“Me llevaron a un cuartico apartado del resto de los viajeros y me negué a aceptar una conversación con ellos. Terminamos discutiendo y me dijeron que entonces comenzarían ‘de cero’ la represión en mi contra”, narró.

No es esta la primera ocasión que el régimen cubano regula al escritor: entre 2008 y 2018 estuvo impedido de viajar al exterior del país como forma de castigo por sus constantes denuncias de violaciones de derechos humanos en la Isla y por su activismo opositor.

En febrero de 2013 sería condenado a cinco años de privación de libertad por los supuestos delitos de “violación de domicilio” y “lesiones”, “pese a que no existían pruebas tangibles”, según señaló Reporteros Sin Fronteras, organización que exhortó a las autoridades cubanas a que le retiraran todos los cargos.

Santiesteban Prats sería liberado tras dos años y medio en prisión gracias a una carta que enviara al gobierno cubano el entonces Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, firmada por varios europarlamentarios, en la que pedían su liberación.

Tras participar en las protestas del 11 de julio del pasado año, permaneció más de cuatro meses en el clandestinaje, evitando el arresto por parte de la policía política cubana, la cual finalmente desistió de la persecución en su contra debido a todo el respaldo internacional que estaba recibiendo el escritor, así como por contar con el apoyo de la masonería cubana, institución con más de 25 000 integrantes y en la que Santiesteban milita activamente.

“Mis viajes siempre han sido por invitaciones masónicas o por mi literatura”, aclara el también Premio Casa de las Américas 2006, y añade: “Desde mi salida de prisión he convertido mi literatura en mi mejor arma de denuncia contra el régimen, por eso me involucré, junto a Lilo Vilaplana, en los guiones cinematográficos de la película Plantados, sobre esos presos políticos cubanos, en otro sobre el crimen del remolcador 13 de marzo —también junto a Ninoska Pérez— y en el de Plantadas, película que se estrenará próximanente”.

No obstante, el ex preso político considera esta nueva regulación de salida del país como “una invitación al activismo más frontal y un intento de presión para que abandone la isla; una manera de ejercer su fuerza totalitaria contra un individuo que quieren manipular. El oficial de la dictadura, a mi negativa de dialogar, de ni siquiera aceptar su monólogo, me advirtió que irían por mí. Es solo eso, una señal más de que la dictadura arrecia sus instrumentos sin importar, como es sabido, violar los derechos individuales”.

