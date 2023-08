MADRID, España.- Debido al colapso en los registros civiles de la Isla los cubanos tienen que esperar más de tres meses para lograr trámites como solicitar una certificación de nacimiento o subsanar errores en los documentos.

Los mayores problemas reportados por los usuarios están relacionados con “reventa de turnos, listas clandestinas, demora en los servicios, falta de profesionalidad en algunos trabajadores, trámites fuera de término, documentos con errores o que no llegan nunca al cliente”, según un reportaje de Granma.

El medio oficialista cita al cubano Jorge Pérez, quien, para realizar una subsanación de errores en los apellidos de sus padres, ya fallecidos, “ha tenido que transitar un largo camino”.

“Comencé a realizar los trámites hace casi seis meses, cuando llegué al Registro del Estado Civil en Puerto Padre, y allí siempre era una problemática distinta: si había corriente no funcionaba el sistema, y cuando se arreglaba el sistema se iba la corriente, hasta que me dijeron que podía solicitar el documento por el Registro Civil de Bayamo. Ahora llego allí y no aparezco en la base de datos”, explicó.

Granma indica que, aunque el problema no es nuevo, “el incremento exponencial de las solicitudes de certificaciones en las oficinas del Registro del Estado Civil ha venido a remarcar carencias materiales y humanas que ya existían”.

En la provincia de Pinar del Río, por ejemplo, se recibieron 132.825 solicitudes de certificaciones en 2022, más del dobe de las que se hicieron en 2021. Al respecto, Maridel Guanche, jefa del Departamento de Notaría y Registro Civil en la Dirección Provincial de Justicia, declaró: “Eso fue algo que nos sobrepasó como institución” y quedaron más de 26.300 solicitudes pendientes al finalizar el año.

Los directivos se refirieron también a la crisis del personal que trabaja en estas oficinas: “Estos funcionarios públicos no se forman de un día para otro, porque primero deben aprobar un examen de habilitación y luego, en la práctica, alcanzar determinadas habilidades que son necesarias para aplicar correctamente los instrumentos jurídicos. No podemos incrementar plazas. Somos una entidad estatal con un presupuesto de salario por el que regirnos, y si en una oficina está establecido que lleva dos registradoras, no podemos poner tres”, dijo la directora de Justicia en Pinar del Río.

Otro proyecto fallido del régimen cubano en este sentido son los trámites online a través de la web del Ministerio de Justicia. Debido a su mal funcionamiento, una gran cantidad de personas sigue prefiriendo la vía presencial.

Cuando los cubanos intentar realizar los trámites de manera online se encuentran con que el formulario de la página, por ejemplo, no hace especificaciones de algunos datos que son necesarios, “y muchas veces esos casos no proceden, y el solicitante no tiene cómo saberlo”.

Por ello, indica la especialista, “cuando las personas vienen al registro se incomodan, porque no entienden que después de tres o cuatro meses aún no tengan respuesta de su trámite, o incluso deban hacerlo de nuevo”.