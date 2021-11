MIAMI, Estados Unidos.- El cubano Elvisley González denunció este miércoles que fue amenazado por la policía política y expulsado de su centro de trabajo en Varadero, por su apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio convocada por la plataforma Archipiélago para el próximo lunes 15 de noviembre.

“Ya me botaron del trabajo. Vinieron dos oficiales de la Seguridad del Estado que mañana me vienen a buscar para una supuesta entrevista. Tengo miedo por mi vida. Decidieron botarme del trabajo definitivamente con la sola justificante de no ser comunista. Cuba, país de algunos cubanos donde la censura y la discriminación ante los que piensan diferente está al orden del día”, dijo en su cuenta de la red social de Twitter.

En un video que acompaña la publicación, González contó que trabajaba en Transgaviota en Matanzas, y a inicios de noviembre fue interrogado por el jefe de la Policía de Santa Marta y otros agentes sobre sus opiniones sobre Archipiélago. “Me preguntaron directamente ‘¿tú eres revolucionario o no eres?’”.

“El jefe de la Policía de Santa Marta me dijo ‘mira, nosotros estamos siendo condescendientes contigo porque estos asuntos nosotros los resolvemos en el calabozo’. Un teniente coronel casi me da una galleta y ninguno les dijo nada”, relató por casi 30 minutos.

“No había ningún delito, ninguna causa, ellos no sabían decirme a mí qué cosas había dicho en internet que les causaba tanta indignación y amenazándome directamente a mí que iban a escanear mi teléfono para revisar mis cosas. Les dije ‘mira, si van a hacer eso tiene que buscar un sustento legal que se los permita’”. González aseguró en más de una ocasión que teme por su vida.

Esta es otra expulsión más por expresar opiniones contra el sistema en Cuba. Varios cubanos han denunciado en redes sociales que han sido citados por la policía política por su apoyo a Archipiélago. Uno de los casos más significativos de las últimas semanas fue el del médico Manuel Guerra, uno de los firmantes de la notificación de la marcha en Holguín.

Guerra fue expulsado en octubre de su trabajo en el Hospital Nicodemus Regalado León, en el municipio Calixto García.

Asimismo, el ingeniero David Alejandro Martínez Espinosa fue separado de su puesto de profesor de la Universidad de Ciencias Médicas en Cienfuegos; y a Rafael Santos Regalado, conocido en Twitter como como Rafa, le dejaron “la quinta citación en un mes. Esto tiene un solo nombre: ¡ACOSO! Luego no quieren que digan que vivimos en una dictadura. La dejaron con mi madre porque yo no estaba en la casa”, denunció.

