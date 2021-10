LA HABANA, Cuba. – Este miércoles el Dr. Manuel Guerra, miembro del equipo de coordinadores de la plataforma Archipiélago y uno de los firmantes de la petición entregada a las autoridades de Holguín para desarrollar la Marcha Cívica por el Cambio el próximo 15 de noviembre (15N), fue separado de su puesto de trabajo en la sala de Ginecología y Obstetricia del Hospital Municipal “Nicodemus Regalado” en el municipio Calixto García, de la provincia de Holguín, en donde laboraba desde hacía dos años y medio.

El Dr. Guerra fue citado a la Dirección Municipal de Salud, en donde los directivos le notificaron la decisión sin referirle directamente las causas. El especialista asegura que ello no se debe a una mala praxis ni a una queja de algún paciente, sino a motivos políticos, ideológicos.

Primero le notificaron que desde el 22 de agosto no estaba regulado, prohibición de salida del país que tenía desde hacía mas de tres años. De esta manera, lo invitaban a marcharse del país, a lo que se negó.

El médico deberá ahora rotar por varios puestos laborales, mucho más lejos de su casa y en las peores condiciones, algo que “no se hace con ningún profesional de la salud”, dijo. La intención es que no genere empatía, pues lo ven como un líder en el territorio, y también hostigarlo para que abandone el país.

En declaraciones a CubaNet, el Dr. dijo que no aceptaría esas condiciones: “Solo estaré a su merced un tiempo, máximo 60 días, después pediré mi baja definitiva de esa Dirección Municipal de Salud, y vendré para mi municipio. Bastante temprano me levantaba para ir a trabajar, a las 5:30 de la mañana, para viajar hasta el hospital, y regresaba diariamente sobre las 6:00 de la tarde. No tenía vida; y, pues nada, a comenzar de nuevo”.

El 9 de octubre último el galeno fue detenido en un Punto de Control de Holguín, conocido como Cruce de San Andrés; fue esposado y conducido la Primera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de la provincia y trasladado posteriormente a la Unidad de Instrucción Penal. Fue liberado unas 24 horas después bajo medida cautelar de “obligación contraída en acta”, por el supuesto delito de “desacato” y por lo que debe asistir todos los lunes a la estación policial a firmar. Así, lo coaccionan para que no asista a la marcha del 15N; de lo contrario, puede ser enviado a prisión.

“Están separando a un médico de su puesto laboral por ideas políticas, sigue la dictadura haciendo de las suyas. ¿Hasta cuándo? No más acoso laboral. Esto es otra causa para [marchar] el 15N. Viva Cuba libre”, denunció el especialista en su perfil de Facebook.

Este martes fue igualmente expulsado de su centro de trabajo el profesor universitario David Martínez Espinosa, integrante de la plataforma Archipiélago y firmante de la solicitud de manifestación en Cienfuegos.

El acoso a los miemrbos del grupo ha aumentado en los últimos días, sobre todo a raíz de la ilegalización, por parte del régimen cubano, de la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el 15N. Varios de los moderadores del grupo enfrentan cortes del servicio telefónico y de internet; otros están siendo citados, interrogados y amenazados por la Seguridad del Estado cubana. El hostigamiento incluye difamaciones en los medios de prensa oficiales.

El Dr. Guerra, miembro además del Gremio Médico Cubano Libre, es uno de los tres médicos cubanos que en el último año han sido expulsados de sus centros de trabajo por sus críticas tanto al sistema de salud como al régimen cubano. El primero fue el Dr. Alexander Raúl Pupo Casas, quien se desempeñaba en septiembre de 2020 como residente en la especialidad de Neurocirugía en el Hospital Provincial “Ernesto Guevara” de Las Tunas. En mayo de 2021, el Dr. Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, especialista de primer grado en Medicina General e Integral en Bayamo, Granma, resultó igualmente expulsado de un policlínico de esa ciudad por “contrarrevolucionario”.

