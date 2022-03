MADRID, España.- La periodista independiente Luz Escobar continúa “regulada” por el régimen dictatorial cubano, informó la propia activista este jueves.

A través de Facebook, compartió el momento en que se dirigió a la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) de Cuba para renovar su pasaporte.

En la grabación se escucha cómo la funcionaria le indica que “sigue regulada”, término que emplea de manera arbitraria el Gobierno cubano para impedir a diversos activistas, opositores y ciudadanos salir del país.

Según la funcionaria, el motivo es “interés público”, sin dar más información.

En los comentarios a la publicación de Escobar, algunos usuarios como Miriam Celaya González dijeron encontrarse en la misma situación.

“Igual estoy yo, Lucecita. Ellos (el régimen) se atribuyen el poder de mantenernos regulados, es decir, presos dentro de Cuba sin haber cometido delito alguno y sin haber sido juzgados ni condenados por un tribunal”, dijo Celaya González.

Por su parte, Nardelis Sanchez pidió “libertad para todas y todos los cubanos regulados. “¡Basta ya de represión!”, agregó.

Mientras que Elier A. Álvarez, cuestionó: “¿Y dónde está publicado para que sea de interés nuestro?”.

El pasado viernes, un agente de la Seguridad del Estado impidió la salida de su vivienda a Luz Escobar, de acuerdo a las consideraciones de la reportera, para impedir que la prensa independiente se dirigiera a la Embajada de Panamá en Cuba, donde cientos de cubanos se encontraban reclamando visado de tránsito a ese país.

El 28 de enero de este año, día del aniversario 169 de José Martí, el régimen sitió las viviendas de varios activistas y reporteros independientes, entre ellos la de Escobar.

En mayo de 2019, a la periodista de 14yMedio se le había impedido salir del país, cuando se disponía a viajar a Estados Unidos para participar en los talleres de Arte y Periodismo Independiente que organiza la Cuban Soul Foundation.

“Con todo listo para viajar, pelo lavado, pasaporte nuevo, visa y sin deuda alguna con el Estado cubano en la taquilla de inmigración la oficial me dice que pase a una oficina. El oficial al mando me informa: no puede viajar porque tiene una prohibición de salida”, explicó Escobar en Facebook.

Este mes, la activista cubana Iliana Hernández salió de Cuba rumbo a España, luego de haber estado casi cuatro años regulada.

En noviembre de 2018, la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, denunció a través de Twitter que las autoridades de Inmigración cubana le habían prohibido la renovación de su pasaporte, argumentando la misma razón, se encontraba regulada.

