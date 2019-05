Prohíben salir del país a la periodista independiente Luz Escobar

MIAMI, Estados Unidos. – El régimen cubano impidió la salida del país a la periodista y del diario digital 14ymedio, Luz Escobar, quien se disponía a viajar a Estados Unidos para participar participar en los talleres de Arte y Periodismo Independiente que organiza la Cuban Soul Foundation.

“Con todo listo para viajar, pelo lavado, pasaporte nuevo, visa y sin deuda alguna con el Estado cubano en la taquilla de inmigración la oficial me dice que pase a una oficina. El oficial al mando me informa: no puede viajar porque tiene una prohibición de salida”, escribió la reportera en su perfil de Facebook.

En una crónica publicada en 14ymedio, Escobar relata que los oficiales del aeropuerto no ofrecieron explicaciones sobre las causas de la “regulación” y que la remitieron a la oficina de atención a la ciudadanía de Inmigración del municipio de Playa “para conocer más detalles”.

“En mi caso, no pude abordar ese avión por hacer periodismo. Pasé a estar en el listado de ‘regulados’ por contar la realidad que me rodea y no sé cuándo volveré a salir de esta Isla porque trabajo en ese ‘peligroso sector’ que es la prensa independiente (…) cada artículo publicado me aleja de la escalerilla de un avión, pero cada historia que saco a la luz es un paso más para romper el muro de la mentira oficial”, denunció la reportera.

La prohibición de salida contra Escobar se suma a la de otras cuatro mujeres miembros de la revista independiente La Hora de Cuba, a quienes también se les impidió viajar a eventos y talleres de organizaciones independientes de Chile y México.