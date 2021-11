MIAMI, Estados Unidos. – Este jueves 4 de noviembre, Ebert Hidalgo Cruz y su hijo Evert Luis Hidalgo, activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fueron amenazados por agentes de la Seguridad del Estado con ir a prisión si intentaban salir de sus viviendas el próximo 15 de noviembre (15N).

Ambos, también promotores de la iniciativa Cuba Decide, fueron citados para presentarse a las 2:00 de la tarde de este jueves en la Segunda Unidad Policial de Santiago de Cuba, conocida como El Palacete. El interrogatorio al cual fueron sometidos duró más de tres horas y estuvo a cargo de los agentes que se hacen llamar Dayron, Daniel y Mario.

“Nos dijeron que si salíamos el día 15 íbamos a ir a prisión con la mayor condena posible, que nadie de la familia podía salir a manifestarse”, aseguró a CubaNet Ebert Hidalgo.

“En mi caso me hablaron de las multas que debo, que no he pagado porque fueron impuestas arbitrariamente. A mi hijo le recordaron que está bajo un proceso de investigación y que en cualquier momento puede ir a prisión”, alertó Hidalgo.

El proceso de investigación al cual hace referencia la Policía política fue iniciado tras las históricas protestas del 11 de julio (11J). Evert Luis fue arrestado y golpeado por filmar, desde su domicilio, un operativo policial llevado a cabo por más de una veintena de efectivos militares, cerca del lugar donde iniciaron las protestas en Santiago de Cuba.

En esa ocasión, el joven de 25 años fue confinado durante cinco días en un calabozo de El Palacete. Después, fue liberado con 3 000 pesos de multa y una acusación por los supuestos delitos de “desacato” y “desorden público”.

En las últimas semanas, otros activistas de la UNPACU también han sido arrestados y sometidos a interrogatorios con motivo de las manifestaciones previstas para el 15 de noviembre.

Es el caso de los activistas camagüeyanos Adrián Quesada y Leyanis Heredia y del exprisionero político Fernando Vázquez Guerra. Los tres fueron arrestados y amenazados con cárcel si se unían a la convocatoria. En Guantánamo recibieron las mismas advertencias Bartolo Cantillo, Celina Osoria y Henry Couto.

Desde el 11J, la Seguridad del Estado ha limitado el movimiento de los integrantes de la UNPACU mediante citaciones, vigilancia, cercos policiales y detenciones.

El líder principal de la organización, José Daniel Ferrer García, permanece en prisión. Hace 10 días su familia expresó su preocupación debido a la falta de comunicación telefónica con el opositor. En la última conversación que Ferrer sostuvo con esposa e hijo, denunció que el régimen lo mantenía en una celda de aislamiento y semidesnudo, en la prisión Mar Verde de Santiago de Cuba.

