MIAMI, Estados Unidos. – Luego de 12 horas de detención, este viernes fue liberado el activista Evert Luis Hidalgo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la plataforma Cuba Decide.

Al salir del Policlínico Carlos J. Finlay, ubicado en Enramadas y San Gerónimo, en Santiago de Cuba, dos agentes del Ministerio del Interior (MININT) vestidos de civil habían arrestado al activista junto a su esposa, Yelina Mojica, quien se encuentra embarazada.

Tanto Hidalgo como Mojica fueron conducidos en una patrulla a la Segunda Unidad Policial, conocida como El Palacete, a pesar de encontrarse en ayunas, debido a los análisis de sangre que ambos se realizaron en el centro médico.

“A ella la liberaron después de dos horas; a mí muy tarde en la noche. Me esposaron y en la unidad me amenazaron y torturaron psicológicamente”, declaró Hidalgo a CubaNet tras su liberación.

El joven de 25 años fue sometido a varias horas de interrogatorio a cargo de los agentes de la Seguridad del Estado que se hacen llamar “Mario” y “Michel”.

“Me decían que si no cooperaba con ellos ―con el régimen― me iban a enviar a la cárcel a cumplir ocho años y que no saldría porque se iban a encargar de complicarme la vida”, contó el opositor.

Más adelante, Hidalgo fue trasladado a la Primera Unidad de Santiago de Cuba, donde le fueron ocupadas su billetera y otras pertenencias.

“Me quitaron los cordones de los zapatos porque supuestamente sería mandado esa misma noche para la prisión de Aguadores, para de ahí ser trasladado a una prisión en Occidente, donde mi familia no pudiese verme”, explicó Hidalgo.

El traslado hacia centros penitenciarios alejados de la provincia de residencia de los reclusos es empleado por el régimen cubano como método de castigo contra los presos políticos que se niegan a acogerse al plan de reeducación comunista.

No obstante las amenazas de los oficiales a cargo del caso, después de las 11:00 p.m. de este 4 de junio, Hidalgo fue liberado con dos multas, una de ellas de 3 000 pesos. “Ni siquiera me dieron el talonario. Antes de irme, también enviaron una advertencia de prisión para mi padre. Esto no es nuevo, pero creemos que en cualquier momento cumplen sus amenazas”, concluyó el joven.

Evert Luis Hidalgo es hijo de Ebert Hidalgo Cruz, uno de los activistas de la UNPACU que más detenciones arbitrarias ha sufrido entre 2020 y 2021 y que fue un testigo clave en el juicio contra José Daniel Ferrer García.

La familia de Hidalgo, que ha sufrido detenciones, actos vandálicos, imposición de multas arbitrarias y prohibiciones de salida del país, milita en la UNPACU y promueve Cuba Decide desde hace alrededor de tres años.

En marzo pasado, Hidalgo fue multado con una cuota de 2 000 pesos, luego de ser fuertemente golpeado en la puerta de su vivienda por varios oficiales de la Seguridad del Estado, entre ellos Wilson Fujishiro, entrenador de defensa personal de la escuela del MININT conocido por sus actos violentos.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.