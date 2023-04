MIAMI, Estados Unidos. — Al menos 20 médicos cubanos contratados por el Gobierno de México al régimen de la isla carecen de una cédula que los acredite como especialistas. Así lo confirmó al diario 14ymedio María Reyna Bárcenas Hurtado, presidenta de los Colegios Federados de Medicina del estado de Morelos.

Según Bárcenas Hurtado, los profesionales de la salud de la isla que llegaron en enero pasado a Morelos, y que supuestamente contaban experiencia previa en Arabia Saudita, Venezuela, Guatemala y Pakistán, “no han entrado en funciones” por falta de cédula, razón por la que, además, fueron retornados a la Ciudad de México (CDMX).

Fue una supervisión hecha por los centros de salud de Axochiapan, Ocuituco, Tetecala y de Temixco, la que comprobó que la especialidad de los médicos cubanos “no correspondía con la que se requería en estos hospitales”.

El suceso de produce semanas después de que Gil Magadán Salazar, líder del sindicato de la Secretaría de Salud, denunciara que los especialistas de la Isla “no tenían experiencia” y subrayara que “la norma oficial mexicana obliga a que los médicos tengan su cédula profesional para ejercer, y es un requisito que no cumplen pues no han tramitado el apostille de sus documentos emitidos en Cuba”.

“Uno decía que era anestesiólogo, pero no quiso entrar por un bloqueo, tenemos un dermatólogo que no ha dado consulta y los demás parece que son gerontólogos, áreas que no requerimos”, explicó Gil Magadán Salazar , quien reveló, además, que los galenos cubanos fueron inscritos en un programa de capacitación.

Bárcenas Hurtado dijo a 14ymedio que será el Gobierno de México el que decida qué ocurrirá con esos médicos.

A pesar de las irregularidades detectadas, una fuente confirmó a 14ymedio que el pago a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. —entidad que recibe 2 042 dólares mensuales por galeno— “no se ha detenido”.

El pasado 14 de marzo el director del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), Zoé Robledo, abordó la posibilidad de contratar a otros 600 médicos cubanos (se estima que hay más de 500 actualmente en ese país) para el programa de masificación de la salud pública que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).