MIAMI, Estados Unidos. – Raúl Torres no quiere el capitalismo para los cubanos. Así lo aseguró el cantautor en entrevista ofrecida al medio ruso Sputnik, donde recordó su paso por el extranjero y volvió a dejar clara su afinidad por el régimen de la Isla.

Torres, de 44 años, vivió alrededor de 25 en el extranjero. La música lo llevó a radicarse en países como España, México y Brasil. Sin embargo, cree que un sistema diferente al socialismo haría mucho daño.

“Viví alrededor de 25 años en diferentes países y constaté de cerca lo Martí nos enseñó: ‘Viví en el monstruo y le conozco sus entrañas’. Las cosas malas que vi en el capitalismo no las quisiera para las próximas generaciones de cubanos, las cosas negativas de esa sociedad son brutalmente nocivas para el ser humano”, explicó el cantautor.

Ese “rechazo” a la sociedad capitalista ha llevado a Torres a alinearse completamente al régimen cubano. Sus composiciones de los últimos años así lo corroboran.

“Me siento comprometido con el ser humano en cualquier lugar del universo en el que habite, y después de haber visto lo que he visto, no me queda otra cosa que denunciar con mis canciones lo que le hace daño a nuestra especie”.

Torres ha vuelto a recibir críticas tras el estreno de “Desbloquéame”, un tema que hace énfasis en la unión del pueblo cubano frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Sobre la producción musical, Torres explicó a Sputnik: “Es un latin-house con sonoridades muy modernas que están en nuestras juventudes y también con la impronta de nuestra identidad, añadiéndole timba y guaguancó matancero”.

El cantautor, que desde hace varios años es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, dijo a medios oficiales de la Isla que se trata de una canción necesaria que llevaba tiempo componiendo.

“Una canción así hacía falta y yo desde hace tiempo venía escribiéndola. Una canción se escribe desde que tienes el problema y sientes lo que está pasando. Desde hace años la compongo”, reveló el trovador.