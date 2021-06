MIAMI, Estados Unidos. — El basquetbolista cubano Raudelis Guerra abandonó la selección nacional de la Isla durante una escala en el aeropuerto de Madrid, España, informó Play Off Magazine.

El medio especializado publicó el pasado domingo que Guerra, de 26 años, escapó durante el tránsito en la capital ibérica, dejando al elenco de la Isla con apenas nueve integrantes para un certamen eliminatorio en El Salvador.

Play Off Magazine pudo conversar con el jugador, quien confirmó que se encuentra en buenas condiciones.

“Abandoné la delegación por un motivo muy, pero muy personal. Quizás muchos no conozcan cuál es y las personas opinen sin conocer. Pero yo sí me entiendo y los míos sí me entenderán”, comentó Guerra, natural de la provincia de Guantánamo.

🚨 última hora🚨 La Selección Cubana de Baloncesto 🏀 pierde un integrante durante la escala en España. El guantanamero Raudelis Guerra abandona la Selección en el aeropuerto de Barajas. El equipo #Cuba se queda con 9 hombres para las eliminatorias de El Salvador. pic.twitter.com/vNaX30Vh0b — Henry Morales Márquez (@henrysoyyo95) June 28, 2021

El joven también aseguró que uno de sus objetivos es continuar su carrera e insertarse cuanto antes en algún circuito competitivo.

“Quiero salir adelante, quiero triunfar. Yo sé que él camino va a ser difícil, pero estoy listo para el reto”, destacó.

Los abandonos de atletas son una constante en el acontecer deportivo cubano actual. En ese sentido, no pocos optan por abandonar las delegaciones en el extranjero para intentar competir en un mejor nivel, fuera del control de las autoridades de la Isla.

Una de las disciplinas más castigadas por las llamadas deserciones es el béisbol. Solo en el pasado Torneo Preolímpico de las Américas, celebrado en West Palm Beach, Estados Unidos, abandonaron la delegación de la Isla cuatro atletas: el prometedor infielder César Prieto y los lanzadores Lázaro Blanco y Andy Rodríguez. También escapó de la concentración Jose Sile Figueroa, el psicólogo del equipo.

