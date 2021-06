LA HABANA, Cuba.- El artista cubano Hamlet Lavastida está siendo procesado por el delito de “instigación a delinquir” y detenido en “Villa Marista”, la sede del Departamento de la Seguridad del Estado (SE) cubana. Así lo informó este martes la poeta Katherine Bisquet, a quien le permitieron una visita al artista, supervisada por el primer teniente Moreno y un agente de la SE; también tuvo acceso a la Instructora Penal, primer teniente Arelis, que lleva su caso.

“En estos momentos su expediente se encuentra en Fiscalía. La instructora penal me explicó que esto se debía a que hoy (29 de junio) comienza un segundo término procesal también de 72 horas en espera del Auto de la respuesta de Fiscalía, documento al cual tengo derecho, para nombrar entonces un abogado en el supuesto de que proceda el caso. Mientras tanto Hamlet continúa bajo interrogatorios debido a este proceso de investigación”, explicó Bisquet.

Hamlet Lavastida fue detenido el 26 de junio último en el reparto Flores, en el municipio de Playa. Cinco días antes había arribado a Cuba procedente de Alemania, y se hallaba cumpliendo las medidas de aislamiento orientadas por las autoridades cubanas. Un oficial de la SE que se identificó como “Darío” lo detuvo; Hamlet estaría entonces desaparecido por casi 12 horas.

Mediante un Habeas Corpus a favor de Lavastida, presentado el 28 de junio en el Tribunal Provincial de La Habana, se expuso que la detención “obedece a represalias políticas atendiendo a las posturas políticas mantenidas por Hamlet Lavastida en contra del gobierno cubano y no al resultado de una actuación delictiva que justificase una privación de libertad temporal con arreglo a la normativa vigente en materia penal. En consecuencia, la detención que mediante este escrito se impugna, vulnera los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión previstos en el artículo 54 de la Constitución”.

No procede

Katherine Bisquet expone que Hamlet está siendo investigado a raíz de una conversación realizada en un chat privado del grupo 27N en Telegram, filtrada y expuesta por la Televisión Nacional Cubana en uno de sus espacios dedicados a difamar a la oposición cubana. En este chat, Hamlet proponía la iniciativa de marcar billetes con los logos del Movimiento San Isidro (MSI) y del 27N como forma de extender su mensaje dentro de la sociedad. Dichos mensajes tampoco van en contra de lo estipulado en el apartado 202.4 del Código Penal (CP) cubano, referido al “incumplimiento de los deberes ciudadanos relacionados con la defensa de la Patria, la producción o la educación”; tanto el 27N como el MSI “son grupos de la sociedad civil que defienden la igualdad de derechos cívicos y políticos desde la cultura”, afirma Bisquet.

Según el CP, por el delito de “instigación a delinquir”, en dependencia del inciso aplicado, Lavastida pudiera ser condenado a entre un mes y un año de privación de libertad, o multa de cien a trescientas cuotas.

Katherine Bisquet analiza igualmente por qué el delito “no procede” en este caso, y es que “la prueba a la que se refieren se trata de una correspondencia privada a la que accedió ilegalmente el propio estado que lo condena. Tampoco hubo instigación alguna, pues en estos grupos se trabaja en un debate y propuestas entre ciudadanos, en un marco privado, donde se consensuan las propuestas, y sólo las aprobadas por todos se publican. En el caso de esta idea en particular, nunca procedió a debatirse, por lo que nunca se realizó y mucho menos se hizo pública (…). La expresión de una idea en privado, incluso si presagia la posible comisión de un delito, no puede ser sancionada si no se materializa. Eso en derecho penal se denomina acto preparatorio. Por regla general los actos preparatorios no son sancionables”.

En cuanto a marcar los billetes, la artista refiere que ello “forma parte de un proyecto artístico (intervención), recogida en bocetos y dibujos (…). Es una idea concebida en el plano de lo simbólico, para lo simbólico, que a su vez puede ser extensiva y aplicable a cualquier realidad. No se trata aquí de un acto preparatorio. Hay actos preparatorios que sí son sancionables, los que tienen que ver con delitos contra la Seguridad del Estado”.

Los actos preparatorios son igualmente contemplados en el CP, en su artículo 125, el cual señala que incurre en este delito el que “proponga a otra u otras personas su participación en la ejecución del mismo”, o “incite a otro u otros, de palabra o por escrito, pública o privadamente, a ejecutar alguno de los delitos previstos en este Título”.

Sin embargo, Bisquet advierte que “si se le aplicara este artículo a la idea de marcar billetes de Hamlet, las autoridades cubanas tendrían que imputarle un delito diferente al de instigación a delinquir del artículo 202. Para imputarle a Lavastida este artículo 125 de CP tendrían que acusarle de alguno de los delitos dedicados a proteger la seguridad del estado cubano y el orden político. Y esto confirmaría que acusar a Hamlet de un delito contra la SE por ofrecer la idea de marcar billetes con los logos de los grupos cívicos MSI y 27N se trataría de represión por motivaciones políticas. Lo que convertiría a Hamlet Lavastida en un posible preso político, preso de conciencia”.

Algo insólito

Katherine Bisquet, quien se halla desde hace unos dos meses bajo medida cautelar de prisión domiciliar y sitiada por la SE, cuestiona todo el proceso contra su colega y alerta además sobre la grave situación que enfrentan los artistas cubanos:

“Muchos de los activistas, entre los que me incluyo, hemos tomado el espacio público, nos hemos manifestado en la calle, hemos enarbolado carteles, sábanas, nos hemos resistido, y estamos viviendo en libertad; aunque estemos bajo procesos de investigación, con medidas cautelares y bajo sitio policial constante. Queda demostrado, sin lugar a dudas, que la aplicación de las leyes se realiza de manera selectiva y es políticamente motivada, como está sucediendo en el caso de Lavastida. Muchos de los casos de los presos de conciencia que hoy se encuentran en las prisiones le sirven a la Seguridad de Estado como medidas ejemplarizantes y también como monedas de cambios. En ningún caso ha habido un tratamiento legal transparente y justo. Porque en todo momento, la balanza ha estado inclinada completamente hacia la protección del Estado. Y es el Estado precisamente el que criminaliza. Porque el gobierno se apoderó de nuestro Estado, de nuestra Constitución y de nuestras leyes. El gobierno se ha apoderado de nuestros derechos, y en ese sentido, nos hallamos totalmente desprotegidos”.

Este miércoles Human Rights Watch (HRW) denunció las violaciones sistemáticas del régimen cubano contra los artistas y periodistas independientes. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización con sede en Washington, expresó que “estos abusos no son incidentes aislados; más bien, parecen formar parte de un plan para silenciar de manera selectiva a voces críticas”.

Para Bisquet, Hamlet es considerado por la SE como una amenaza al régimen cubano, pues “lo ven como una especie de guía político, de ideólogo, de consejero, de cabeza pensante y estratégica. A Hamlet, en otras palabras, lo están condenando por su desmedida inteligencia”.

A cuatro días de su arresto, el joven se encuentra bien físicamente y durante la visita de Bisquet “habló con mucha tranquilidad y se mostró con dominio sobre su caso. En las pocas palabras que pudimos intercambiar sobre su proceso dijo: esto que está sucediendo es algo insólito y ellos (la SE) lo saben”. Sus últimas palabras a la poeta, en clara denuncia a la represión padecida en la Isla en más de seis décadas, fueron: “recuerda que mañana se cumplen 60 años de Palabras a los Intelectuales. Te amo.”

