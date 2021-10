MIAMI, Estados Unidos.- Rafael Romero, un campesino cubano de Cabacú, municipio Baracoa, provincia de Guantánamo, denunció que desde el mes de agosto la cooperativa para la que trabaja no le paga su salario, y no tiene dinero ni siquiera para comprar los productos de la libreta de abastecimiento.

“Chapeando coco, desmochando coco y desmochando palmas para alimentarme”, en eso trabaja Romero en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Frank País García de su localidad.

Sin embargo, el campesino reclama que no le han pagado su salario desde agosto y que vive de la misericordia de los vecinos y algunos amigos, que algunas veces le dan para comer.

En la CPA se gana de acuerdo a lo que uno haga, cuenta a las cámaras de Palenque Visión. “Yo he caído enfermo porque rendía al máximo. Si me ponían 80 quintales de coco entregaba 85, y cobrara 800 o 900 pesos al mes”.

Cuando Rafael Romero advirtió que el dinero no aparecía asegura que habló inicialmente con el delegado de su circunscripción, quien lo envió a ver a una trabajadora social. Esta, a su vez estudió su caso y le aseguró que el problema debía resolverlo el director de la CPA. Hasta ahora nadie ha atendido su queja y la situación sigue sin resolverse.

Antes de trabajar para la Frank País, Romero se desempeñó como técnico en la fábrica de Níquel de Moa. Hoy vive con su esposa en las más precarias condiciones, en una casa de madera y sin los servicios más elementales.

“Estoy enfermo de la cervical y de la presión, la cervical hace que en ocasiones me caiga del dolor”, lamenta. Su esposa tiene discapacidad, y entre ambos no tienen dinero para sustentarse si no le pagan por el trabajo que le deben.

Rafael Romero se siente desamparado, y le envía un mensaje al gobierno cubano: “Yo quiero que alguien venga a mi casa a preguntar qué pasa conmigo, aquí a nadie le interesa si estoy enfermo o no”.

