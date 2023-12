MADRID, España.- El cantante de reguetón cubano Michael Sierra Miranda, conocido artísticamente como El Micha, expresó en una reciente entrevista con Farandula 305 Show su percepción de que Cuba está mejor ahora que antes. Sus comentarios han suscitado indignación entre los cubanos, especialmente por su insensible comparación entre la supuesta mejora y la crítica situación en la que se encuentran aspectos fundamentales como la alimentación y la atención médica, donde la escasez de recursos afecta incluso a la salud de los niños.

El Micha argumentó que la presencia de vehículos de modelos más recientes es un indicador de mejoría, señalando que antes todos los automóviles eran estadounidenses de 1959.

“Te voy a hablar desde mi punto de vista porque en Cuba hasta ayer todos los carros eran americanos del 59. En Cuba hasta ayer ningún cubano tenía negocio ahí como lo veo ahora”, se escucha decir en la grabación de la entrevista, a la que los cubanos han reaccionado indignados.

Miami,Florida



Según este personaje nombrado el Micha, hoy Cuba está mejor porque hay carros modernos y negocios 🤦🏻 pic.twitter.com/wTtCrLhZg1 — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre2) December 5, 2023

“En Cuba a lo mejor quitaron ahora la leche de los niños, quitaron… no sé, porque yo no vivo ahí”, dijo el músico, que recientemente visitó la Isla.

“Lo que me molestó más es que estaba justificando que hay mejores carros pero sin importarle que los niños no tienen leche”, comentó una usuaria, al respecto.

El Micha declaró además que cuando él vivía en Cuba debía hacer colas para conseguir los alimentos, como si esta realidad hubiera cambiado.

Otra internauta comentó: “Triste y preocupante no es que él diga esos disparates, ya sabemos que su IQ es demasiado bajo. Lo que sí es triste y preocupante es que cubanos con vergüenza lo sigan y consuman su música”. Mientras que otro cubano opinó: “Una muestra más de que este tipo de personajes carecen totalmente de coeficiente intelectual, vienen a este mundo a usurpar el espacio que otros ameritan”.

En conversación con Farandula 305 Show El Micha, que vive en Miami desde hace cinco años, criticó la reciente visita de Lenier Mesa a la Isla, pero porque Mesa había hecho un tema criticando la dictadura.

Por otro lado, el entrevistador le recordó un tema suyo donde aseguraba que su ídolo era Fidel Castro. A lo que respondió: “Yo ya no tengo nada que opinar de nada, ni tengo que estar hablando tanto. Yo no tengo líderes políticos, la política no me interesa. Yo simplemente voy a funcionar como un artista. Voy a ir a Cuba a dar conciertos, a ver a mi mamá, a caminar por el Malecón, no me pueden obligar a que yo tenga que decir esto o lo otro…”.

En septiembre pasado El Micha viajó a Cuba para celebrar su cumpleaños. En esa ocasión circularon imágenes en las redes de sus paseos por La Habana, acompañado de guardaespaldas.

