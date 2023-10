MADRID, España.- La actriz cubana Daniela Tapia se encontraba de vacaciones en Israel cuando se produjeron los bombardeos realizados por el grupo extremista Hamas este 7 de octubre.

La joven de 36 años e hija del reconocido actor cubano Ernesto Tapia, tuvo que refugiarse con una familia en una casa protegida por un búnker, donde permaneció durante horas.

A través de sus redes sociales fue reportando sobre lo vivido y dijo estar en “shock”.

“Duro, duro, en mi vida había escuchado bombas, salir a una terraza y escuchar el sonido de las bombas, así como caen, es muy duro. Estoy en una casa con una familia con unos niños, hay un búnker que nos protege”, relató en una de sus directas a través de Instagram.

⚠️⚠️Desde #Israel la actriz cubana Daniela Tapia fue sorprendida al amanecer con el bombardeo de Hamas… en estos momentos se encuentra en un búnker, este es su testimonio de la situación.#IsraelBajoAtaque pic.twitter.com/iF61DexSq1 — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) October 7, 2023

“Solo le pido a Dios salir y estar con mi familia”, dijo la actriz, nacionalizada colombiana y a quien solo le quedaba un día de sus vacaciones en Jerusalén.

“A los que me están preguntando, por favor, entren en internet. Yo no quiero ponerme a hablar, estoy en un momento de mi vida que estoy en shock, no sé qué puedo decir. Me desperté a las ocho de la mañana, con bombas. Ustedes no saben lo que es despertarse y sentir (imita sonidos de explosión). No les puedo explicar qué es, solo le pido a Dios poder tomar mi vuelo”, dijo también.

Por transmisiones posteriores se supo que logró llegar al aeropuerto, donde todas las aerolíneas habían cancelado sus vuelos, excepto la de ella, pues en la única que contaba con un sistema antimisiles.

“Solo la línea israelí está volando, gracias a la vida yo puedo salir. No obstante, el vuelo se ha retrasado porque están esperando a que baje el bombardeo”, explicó.

“Ni en la peor pesadilla me imaginé vivir algo así, el asunto es que ya estoy aquí en el aeropuerto gracias a Dios”, dijo Tapia sobre la traumática experiencia.

En una de sus últimas publicaciones compartió imágenes de regreso a Miami, donde pudo reencontrarse con su familia.

Daniela Tapia había viajado a Israel de vacaciones luego de quedar como finalista en el reality MasterChef Celebrity.

Daniela Tapia envía desgarrador mensaje sobre lo que tuvo que pasar pic.twitter.com/KOlRSbtSAb — Solo Virales (@chisme_famosos7) October 8, 2023

La actriz, que en Cuba formó parte del grupo teatral Olga Alonso, siguió desarrollando su carrera en Colombia, donde residió durante varios años.

Ha sido parte del elenco de populares telenovelas como Doña Bárbara, Victoria y Madre Luna; así como de la serie Betty en Nueva York, versión de Telemundo de la famosa Betty La Fea.

Este sábado, en una escalada sin precedentes, los militantes palestinos lanzaron una descarga de unos 2.200 cohetes desde la Franja de Gaza. Hombres armados se infiltraron en Israel por tierra, mar y aire, en parapentes y tomaron rehenes.

Se trata de uno de los peores episodios en el conflicto entre ambos países. Los dos levantamientos palestinos previos, o “intifadas”, tuvieron un profundo impacto en las relaciones israelo-palestinas, especialmente el segundo, que puso fin al proceso de paz de la década de 1990 e inauguró una nueva era de conflicto.

Horas después de desatarse la guerra entre Palestina e Israel, el régimen cubano emitió un comunicado donde criticó la política israelí.

El texto, que justifica la actuación de Palestina, aliado del régimen, refiere que el conflicto “es consecuencia de 75 años de permanente violación de los derechos inalienables del pueblo palestino y de la política agresiva y expansionista de Israel”.