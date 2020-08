MIAMI, Estados Unidos.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este jueves en una entrevista para la televisión pública que su país está dispuesto a intervenir con fuerzas policiales en la vecina Bielorrusia para apoyar a Lukashenko si la situación se descontrola, informó la agencia de noticias EFE.

“Alexander Grigórevich (patronímico de Lukashenko) me pidió formar un contingente de miembros de fuerzas del orden. Y lo hice. Pero acordamos también que este no será utilizado mientras la situación no se descontrole”, dijo Putin en una entrevista con el canal Rossia 1, y señaló además que Moscú se comporta de manera mucho más moderada con respecto a Bielorrusia que el resto de Europa y Estados Unidos.

Las declaraciones de Vladimir Putin provocaron una respuesta inmediata de Polonia, vecina de Bielorrusia y miembro de la OTAN, que instó al gigante euroasiático a abandonar cualquier plan de intervención.

“Polonia insta a Rusia a que se retire inmediatamente de los planes de una intervención militar en Bielorrusia, con la falsa excusa de ‘restaurar el control’, un acto hostil, que viola el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo bielorruso, que debería ser libre de decidir su propio destino”, escribió en Twitter el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki.

La crisis desatada en Bielorrusia se debe a que el pasado 9 de agosto, en las elecciones presidenciales celebradas en ese país, volvió a salir electo Alexander Lukashenko, que lleva en el poder desde 1994 y es considerado el último dictador de Europa.

Sin embargo, los propios ciudadanos y las instituciones europeas consideran que hubo fraude en los comicios. Al respecto, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que “las elecciones no fueron justas ni libres y no cumplieron los estándares internacionales. No reconocemos los resultados presentados por las autoridades bielorrusas”.

Desde hace tres semanas decenas de miles de personas han salido a protestar en el país contra los resultados electores, y solo en las primeras jornadas de manifestaciones el régimen de Lukashenko arrestó al menos a 7000 personas, y decenas están desaparecidas.

Bielorrusia es el estado exsoviético que más vínculos políticos, económicos y culturales tiene con Rusia. Moscú y Minsk incluso han proclamado un “estado de unión”, con una bandera roja al estilo soviético.

Rusia ha tomado medidas claras para ayudar a apuntalar a las autoridades de Minsk, entre ellas enviar periodistas a la televisión estatal después de que los trabajadores renunciaran en protesta contra lo que describieron como órdenes de transmitir propaganda.

Por su parte, Occidente ha actuado con prudencia para evitar provocar una respuesta militar rusa como tuvo lugar en Ucrania en 2014. En Berlín, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea discutieron posibles sanciones contra una lista corta de hasta 20 bielorrusos acusados de fraude electoral o abuso de manifestantes.