Silverio Portal perdió visión de un ojo a causa de golpiza, asegura su esposa

MIAMI, Estados Unidos. – Lucinda González, mujer del preso político Silverio Portal, denunció este miércoles que su esposo perdió la visión de un ojo a consecuencia de una golpiza recibida hace más de 10 días en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, en La Habana.

La información fue facilitada a la activista vía telefónica por un recluso del penal.

“Ayer me llamó un preso (y me dijo) que ya había salido de celda de castigo, y que del ojo donde le dieron el golpe, que no ve”, dijo González a Radio Televisión Martí.

Las fuentes a las que accedió González señalan que Portal fue agredido por “el oficial que se hace llamar Pedro y el Mayor Seúl, de la Seguridad del Estado”.

“A raíz de que el día 14 (de mayo) viene la Seguridad del Estado a buscar la jaba de Silverio y los medicamentos, me llama un recluso y me dice que está en celda de castigo, porque le dieron tremenda golpiza. Supongo yo que haya sido (la golpiza) el 15 o el 16.”

En 2018 Silverio Portal fue condenado a cuatro años de prisión por el supuesto delito de “Desacato”. Actualmente presenta un delicado cuadro de salud.

En abril, Lucinda González ya había recibido información del deterioro físico de su esposo.

“Hablaba con dificultad, supe que le subió mucho la presión arterial y sufrió una isquemia transitoria”, declaró González, quien desde entonces no ha vuelto a comunicarse con el preso político.

La activista también había advertido que Portal, de 72 años, sufría una rápida y progresiva pérdida de la visión, padecimiento que se agudizó por falta de atención médica adecuada.

La semana pasada, la Embajada de Estados Unidos en Cuba denunció públicamente la situación de Portal y pidió al régimen de la Isla su inmediata liberación, así como la de todos los presos políticos.

“Silverio Portal, de 72 años y con convulsiones, necesita atención médica urgente. Cumple sentencia de 4 años por desacato y desorden público, pues protestó la incapacidad del gobierno para arreglar edificios en ruinas. Cuba: libéralo y a todos los presos políticos”, escribió la misión diplomática en Twitter.