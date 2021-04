MIAMI, Estados Unidos. – La pasada semana, tras casi tres meses de incomunicación y de una campaña que exigía al régimen una prueba de vida del opositor Didier Almagro Toledo, el joven de 23 años logró realizar una llamada telefónica a su madre, Maidelín Toledo.

“No fue un gesto de buena voluntad, le arrancamos esa llamada a la dictadura, él con su huelga y su valor, y nosotros con las protestas”, afirmó la mujer, residente en la ciudad de Placetas, Villa Clara.

En esa comunicación, Almagro Toledo confirmó los maltratos sufridos a manos de las autoridades del penal, así como la huelga de hambre que realizó durante la primera quincena de abril.

“Hizo varias denuncias, entre ellas que fue brutalmente golpeado el 16 de marzo por órdenes de la Seguridad del Estado, y tuvo secuelas. Luego le hicieron una requisa y le encontraron una libreta donde él estaba componiendo canciones contra el régimen castrista”, explicó su madre.

Según Toledo, la negativa de su hijo de acogerse al plan de reeducación castrista fue usada como pretexto para golpearlo y enviarlo a una celda de castigo.

“Estuvo en huelga desde el 2 hasta el 15 de abril ―día en que lo sacaron de celda de castigo― y no fue nadie allí para ver cómo se encontraba (…). Dice que solo fueron agentes de la Seguridad del Estado para hostigarlo, torturarlo y para amenazarlo, para tratar de rendirlo, cosa que no van a lograr”, reiteró la entrevistada.

Este 16 de abril, Toledo se presentó nuevamente en la prisión con el fin de exigir a las autoridades del lugar una explicación sobre los tratos crueles y degradantes usados contra su hijo. No obstante, sus reclamos fueron desoídos, denuncia.

“Mi hijo hasta el momento está a salvo, gracias al apoyo y la preocupación de todas las personas que me ayudaron. Él lo sabe y envía su agradecimiento. Yo sé que el régimen me quiere rendir a mi hijo, me lo quieren matar. Se de lo que son capaces estos esbirros asesinos. Yo quiero responsabilizar a la Seguridad del Estado de cualquier cosa que le pueda pasar”, sentenció.

El opositor Didier Almagro Toledo, además de integrante de la Academia Julio Machado, es rapero contestatario. El primer acto de hostigamiento en su contra sobrevino tras componer un tema musical dedicado a Mitzael Díaz Paseiros, preso político y de conciencia.

En agosto de 2020, oficiales del Ministerio del Interior arrestaron al joven por exigir, mediante una protesta pública y pacífica, el restablecimiento del fluido eléctrico en su barrio. Más adelante, el 29 de octubre, el activista fue llevado a juicio y sentenciado a tres años por el supuesto delito de “desorden público”.

Desde el 27 de enero, la familia había perdido toda comunicación con él. En su última llamada desde la prisión Pre Tensado, de Santa Clara, Almagro Toledo alcanzó a alertar a su madre sobre el peligro que corría, al mantener su postura de preso plantado y negarse a rendir pleitesía a los militares.

“Fueron muchos días de agonía, sin dormir, por no saber qué le estaba pasando a mi muchacho”, dijo su madre a CubaNet.

Represión contra la Academia Julio Machado

La protesta pública en la que participó Didier Almagro fue protagonizada también por los demás integrantes de la Academia Julio Machado y varios vecinos del barrio La Fogonera, en Placetas. El cacerolazo concluyó tras el arresto violento de varios manifestantes.

La Academia, con sede en esa ciudad del centro de la Isla, frecuentemente desarrolla actividades públicas en favor de los presos políticos o en apoyo de iniciativas promovidas por otros grupos de la sociedad civil independiente.

Recientemente, Arianna López Roque, coordinadora del movimiento, fue detenida dos veces en menos de 24 horas, luego de participar en la campaña “Luz de Alarma” contra el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Este lunes, en horas de la noche, la activista fue arrestada por tercera ocasión y conducida hacia la estación policial del municipio, tras salir de su casa para intentar comprar comida.

“Cuando me llevaron la primera vez ―el día 16― me dijeron que estaría bajo arresto domiciliario mientras durara el circo ese (el VIII Congreso del PCC), pero mi casa no es calabozo y, además, tengo hijos que alimentar”, afirmó.

Desde hace una semana, su domicilio se encuentra cercado por un operativo policial.