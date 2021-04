MIAMI, Estados Unidos. – La opositora Arianna López Roque fue arrestada dos veces en menos de 24 horas, el 16 y 17 de abril, en la ciudad de Placetas, Villa Clara. Desde hace cuatro días, un operativo policial rodea su domicilio, que es también la sede de la Academia Julio Machado, de la cual ella es directora y fundadora.

“El primer arresto lo hicieron cuatro oficiales, los demás se quedaron en el operativo. No mediaron palabras, se me tiraron encima al estilo de un secuestro de la mafia, que es lo que son ellos; y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando comencé a gritar ‘Patria y Vida’ entre otras consignas contra el régimen”, relató López Roque a CubaNet.

Según indicó, al frente del operativo se encontraba el capitán que se hace llamar Eric Francis Aquino Llera, quien ordenó golpearla mientras recordaba a los oficiales que no debían dejar marcas visibles.

“Me dieron sobre todo por la cabeza, y me empujaron contra la patrulla mientras yo gritaba ‘Patria y Vida’. Luego me llevaron hacia la unidad de la policía de Placetas”.

López Roque contó que durante el interrogatorio al cual fue sometida por varias horas, le reprocharon su participación en la iniciativa #LuzdeAlarma, a través de la cual cientos de cubanos dentro y fuera de la Isla han rechazado que el Partido Comunista decida el futuro de todo un pueblo.

“Me interrogaron el mayor Eric Francis Aquino Llera, jefe del Departamento de Enfrentamiento, y dos oficiales más. Me dijeron que yo los tengo muy cansados, que parece que por las cosas que hago no me quiero la vida, que yo estoy incitando a las masas al desorden público (…) y que no van a permitir una rebelión”.

La activista fue liberada en horas de la madrugada y arrestada nuevamente al día siguiente, cuando intentó salir de su vivienda a realizar una gestión personal.

“Me dijeron que tengo prohibido salir de mi casa mientras dure el Congreso, y que el martes es que podré moverme en la calle. Yo les dije que mi casa no es una prisión y seguiré saliendo cuando sea necesario”, aseguró.

López Roque es esposa del preso político y de conciencia Mitzael Díaz Paseiros, quien en menos de dos meses debe estar de vuelta con su familia por cumplimiento total de su sanción.

En los últimos días, la Academia Julio Machado ha llevado a cabo varias actividades, entre ellas la convocatoria #LuzdeAlarma, que incluye una campaña por la liberación del preso político Didier Almagro Toledo y una jornada de vigilias bajo la etiqueta #Free47 para exigir al Partido Comunista Chino que cese la represión en Hong Kong y libere a 47 opositores arrestados en la antigua colonia británica.

“Estos 47 globos que lanzamos representan nuestro reclamo de libertad, no solamente para estos activistas, sino también para todos los hombres y mujeres que en Cuba cumplen injusta prisión por sus ideas políticas”, dijo López Roque.