LA HABANA, Cuba.- El preso político Marco Antonio Pintueles Marrero, de 20 años, se encuentra incomunicado bajo amenaza de nuevos cargos tras componer la canción “Basta” donde habla de la crisis en Cuba y pronostica otro 11 de julio (11J).

Pintueles se encontraba en el correccional La Aguada, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Holguín, cumpliendo cinco años de prisión por participar en las multitudinarias protestas que sacudieron Cuba en el verano de 2021.

Desde allí fue trasladado, el pasado jueves, al Centro de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado, conocido popularmente como “Todo el mundo canta”, dijeron a CubaNet fuentes cercanas a la familia.

Nadie sabe nada

A partir de entonces fue puesto bajo investigación “por la canción”, precisa la fuente, y estuvo incomunicado hasta hace dos o tres días cuando le permitieron hablar con su madre, Dairy Marrero.

A seis días de ser retenido por la Seguridad del Estado, la familia aún no sabe “qué le van a hacer ni de qué se le acusa”. Hasta el momento de redactar esta nota no le han permito visitas, aunque la familia espera verlo el viernes próximo.

El pasado miércoles el medio Café Fuerte publicó el tema “Basta”, en el que el preso político hace catarsis tras más de dos años de injusta condena.

“El tema casi entero fue improvisación… Solo tenía el coro y alguna que otra parte escrita”, dijo Pintueles a Café Fuerte. En la composición y producción del tema participan, además, los artistas conocidos bajo los seudónimos de El Mesías y Julito Music Records quienes hasta el momento de publicar este artículo no han sido citados por las autoridades.

El tema protesta

“Basta” es una composición del género urbano con un fuerte componente de rap underground y un estribillo melódico que responsabiliza a las autoridades cubanas, especialmente al mandatario Miguel Díaz-Canel, por la situación crítica de la Isla y el aumento de la represión.

“Mientras tanto en todo el pueblo mucha hambre y mucho llanto”, reza la letra que convida al gobernante a que deje el poder: “recoge lo tuyo y ve bajando”.

Después de hablar del hambre y el sufrimiento por los que atraviesa el pueblo de Cuba mientras los dirigentes viven en mansiones de espaldas a las necesidades de la gente, el joven les advierte: “ustedes están buscando que otro 11 ya detone”, pronosticando otra manifestación multitudinaria como la del 11 de julio de 2021.

El estribillo realza la determinación de no quedarse callado: “ahora no me callan, no”.

De estudiante a preso político

Pintueles tenía 18 años y era estudiante de la Escuela de Economía cuando fue detenido violentamente el 11 de julio de 2021 frente a la sede Provincial del Partido Comunista de Holguín.

De esos nueve meses, los primeros 46 días estuvo incomunicado por ser víctima de una paliza de las fuerzas paramilitares que sofocaron la manifestación tras la orden de combate de Díaz-Canel.

Después de enfrentar una petición fiscal inicial de 18 años de privación de libertad, fue juzgado en enero de 2022 y sentenciado el mes siguiente a siete años de cárcel. Tras juicio de casación fue excarcelado el 28 de abril de 2022 bajo condiciones desconocidas, e inmediatamente retomó sus estudios de Economía.

Sin embargo, el 2 de junio siguiente, recibió el fallo del Tribunal Supremo que lo condenaba a cinco años de trabajo correccional con internamiento, a cumplirse. En aquel momento denunció que por medidas como esta las autoridades cubanas estaban perdiendo a la juventud y destruyendo familias.

“A partir de ahora, lo que pueda pasarme allá dentro será culpa y responsabilidad del mayor Sergio de la Seguridad del Estado del Holguín y del teniente coronel Camejo. Ellos dos son los que se encargan de los presos políticos del 11 de julio”, advirtió el joven en una grabación publicada en redes sociales que mostraba su ingreso a la prisión una semana más tarde.

En marzo de este año a Marco Pintueles le fue negada la petición de libertad condicional y solo podrá volver a solicitarla en marzo de 2024. Cuando preguntó por qué no le permitían reinsertarse a la sociedad, a pesar de no haber tenido antecedentes penales, la respuesta fue “la repercusión del delito, sin explicaciones ninguna”, dijo Pintueles.

“Basta” se suma a la lista de canciones protesta y es la segunda de su tipo, que se conozca, en la que uno de sus intérpretes guarda prisión por motivos políticos. La primera de la que se tiene noticias es “Patria y Vida”, por la que el cantante de rap Maykel Castillo Pérez (El Osorbo) aún está tras las rejas, a pesar de merecerle dos Grammy Latinos y de convertirse en un himno para los que quieren un cambio en Cuba.

A continuación, la letra de la canción



Título: “Basta “

Autores: Marco Pintueles, El Mesías y Julito Music Records



Primero que todo, amonestación pal’ presidente

que con su camarilla reprime a toa’ mi gente

los engaña, los castiga y su maldad se hace presente

en el barrio, en la casilla, dondequiera hay referente



Tu maltrato y corrupción son tu insignia, claramente

Diaz Canel, se le fue la luz a una pila’ e gente

Inclinada dictadura y la cosa va apretando

dinastía Castro y tuya y oficiales de alto rango



Mientras tanto todo el pueblo mucha hambre y mucho llanto

Vamos, presidente, recoge lo tuyo y ve bajando

A ti no te importa nada, no pasas necesidad

Tú vives en las mansiones; yo soy fiel a mi barriada



Ahogados, condenados.

Almas con el tiempo que han quedado

en manos de otros que sacan la cara y que han dado

Esconden la verdad,

¿a cuantos no han matado, secuestrado, torturado?

¿a cuantos de los míos los mantienen censurados,

por contar la historia que jamás se ha contado?

Esto es resistencia, estamos to’ plantados

No nos quieran confundir, ustedes están equivocados

Asaltan a las cunas, ustedes matan desbocados

No sé qué te han contado, la película que has visto:

esto no lo sana Dios, tampoco lo salva Cristo.

Esto lo salvas tú, por eso insisto,

esto es más de dos, esto es más de un mixto



[Coro]

Y no oh-oh, ahora no me callan no, ahora no me callan no.

Y no oh-oh, ahora no me callan no, ahora no me callan no.



Esto es para los represores que nos tienen en las prisiones

Estos cabrones rompen los renglones,

hacen de su patria piso de tierra y barracones

para meter los esclavos a base e’ golpe y bofetones

Ustedes están buscando que otro 11 ya detone

para que salgan corriendo to’ estas perras chivatones

Ustedes están buscando que otro 11 ya detone

para que salgan corriendo to’ estas perras chivatones



Me encuentro en una prisión del tamaño de una isla

y la dictadura que tienen todas estas mamitas me tienen a mi cansao’

Y eso en Cuba es Patria y Vida y aunque me revienten anos no me sale de…

seguir aguantando.

Con sus caritas rosadas, tienen la barriga llena y el pueblo no tiene nada

pueden gastar saliva y seguir regando baba

si aquí to’ el mundo está claro que el bloqueo está en La Habana

Se te olvida lo de Obama cuando vino a este país

Ya se nos fue Pinocho, pero dejó la nariz

llevamos 63 y es lo mismo con lo mismo

Papi, hasta cuando, Cuba no es ningún abismo



[Coro]:

Y no oh-oh, ahora no me callan no, ahora no me callan no.

Y no oh-oh, ahora no me callan no, ahora no me callan no.



Un Basta ya de tres hermanos, una causa unida por todos aquellos que siguen teniendo una esperanza.



Este es Julito Music Records, poniendo el deo’ y liberando esto

Es el Mesías

Con Marco Pintueles

Con la voz del pueblo tú no puedes

Con la voz del pueblo tú no puedes





