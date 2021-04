MIAMI, Estados Unidos. ─ La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) arrestó de forma violenta al activista Adrián Góngora Santiesteban mientras hacía una transmisión en directo vía Facebook desde Las Tunas.

El joven, que desde hace semanas se encuentra bajo el acoso de la policía política, fue amenazado por uno de los agentes del orden, quien se lanzó sobre él para que dejara de filmar.

“¡Mira lo que me está haciendo! ¡En vivo! ¡Míralo! Me está ahorcando y yo no estoy haciendo nada”, dijo Góngora mientras era atacado por el policía.

Además de ser objeto frecuente de detenciones e interrogatorios, el activista fue el primer cubano multado este año por el Decreto-Ley 370, normativa a través de la cual el régimen de la Isla busca limitar la libertad de expresión de los ciudadanos a través de las redes sociales.

“Me cansé de la represión, de mantenerme callado ante la miseria que vive mi pueblo, ante el abuso; ya le perdí el miedo al régimen”, declaró Góngora Santiesteban en entrevista ofrecida a CubaNet a inicios de marzo.

El día 3 de ese mes el joven también había sido detenido por la policía política mientras transmitía a través de Facebook una cola en la tienda La Época, en la ciudad de Las Tunas.

“Después que me detienen, un inspector de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) me puso la multa de 3 000 pesos, pero yo no la firmé. Me dijo también que tienen un expediente de todo lo que publico en las redes”, añadió el opositor.

La multa a Adrián Góngora Santiesteban fue la primera a un activista desde el 4 de septiembre de 2020. Esta había sido impuesta a Bartolo Cantillo, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).