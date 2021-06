SANTIAGO, Cuba. ─ Este sábado 12 de junio, el coordinador regional de la Alianza Democrática Oriental (ADO) y reportero de la agencia audiovisual Palenque Visión, José Antonio López Piña, fue citado a comparecer a las 8 de la mañana en la unidad policial del poblado de El Cristo, lugar donde reside, en la provincia de Santiago de Cuba.

El propio activista declaró a CubaNet que tres policías se personaron en su casa en la tarde noche del día anterior a la citación. Estos le notificaron verbalmente que debía presentarse en la mencionada estación policial con motivos de ser entrevistado.

En el lugar fue interrogado por el oficial conocido como Michael y por el instructor conocido como el Teniente Coronel Fon, ambos de la Seguridad del Estado. Ambos le dijeron a López Piña que iba a ser llevado a prisión por que estaba usurpando funciones legales debido a las publicaciones que estaba realizando en redes sociales y por realizar activismo político en varios municipios de la provincia.

“Me enseñaron un expediente y me dijeron que lo presentarían en la fiscalía. Me dijeron que si no paraba de ejercer la labor de periodista independiente voy a ser encarcelado. Que me enviarán para una prisión en la provincia de Pinar del Río o que tenía la opción de emigrar a otro país, que escogiera una de las dos”, denunció José Antonio.

Luego de la conversación subida de tono con el instructor, el Teniente Coronel preguntó cuántos policías se encontraban en el lugar. Le respondieron que habían tres. Entonces, este ordenó que cada policía le pusiera una multa a López Piña por falta de respeto y desacato, por lo que fue multado en tres ocasiones con cuantías de 20, 600 y 2 000 pesos en el mismo día.

“Lo que le han hecho a mi hijo José Antonio es una injusticia. Lo han tenido retenido por dos horas en la unidad de la policía y le han pegado tres multas por el gusto, pues él no ha cometido algún delito”, aseguró Cecilia Piña Acosta, madre del activista.

“Ellos lo que quieren es detener mi activismo político y mi labor de periodista independiente que vengo realizando en la provincia de Santiago de Cuba, donde estoy denunciando violaciones de derechos humanos y situaciones de condiciones infrahumanas que viven familias”, sostuvo López Piña.

Y continuó diciendo, “he logrado aglutinar muchas personas a favor de los derechos humanos en el oriente de Cuba. A raíz de todos estos hechos es de donde viene toda esta represión hacia mi persona, por el activismo que llevo en la calle a diario y por mi labor como periodista independiente”.

