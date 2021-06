MIAMI, Estados Unidos. ─ El régimen cubano respondió este viernes a las críticas desatadas tras el anuncio de la suspensión de depósitos bancarios en efectivo de dólares estadounidenses, asegurando que se trata de una medida obligada por el embargo y las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que han limitado la entrada de esa divisa a la Isla.

A través del portal digital Cubadebate, funcionarios cubanos explicaron que esta suspensión temporal no es una acción para recoger circulante en dólares ni tampoco una medida antiinflacionaria, tal y como se ha especulado en los últimos días.

“Es de conocimiento público las acciones de recrudecimiento del bloqueo, sobre todo desde la segunda mitad de 2020, afectando el sector financiero, interfiriendo en los flujos financieros del país y llegando incluso a interrumpir los depósitos en dólares que el país recauda a través de sus operaciones”, sostuvo Francisco Mayobre Lence, vicepresidente primero del Banco Central de Cuba (BCC) en respuesta a comentarios recogidos por el medio oficialista.

Según el funcionario, las entidades bancarias no pueden “seguir recibiendo efectivo en dólares que luego no se puedan depositar en el exterior para cumplir obligaciones financieras”.

“Es un efectivo que está comprometido. La medida que se va a adoptar es de defensa de nuestro país ante la situación en que estamos, motivada por el bloqueo económico. Si no la adoptamos, esta situación seguirá ocasionando graves daños a la economía del país”, precisó.

Mayobre Lence recordó que, pese a la restricción que entrará en vigor el próximo 21 de junio, quienes tengan cuentas en divisas podrán seguir utilizando el dinero que ingrese en las mismas por otras vías.

“Las cuentas en divisas no se operan solamente a través del efectivo en dólares, reciben remesas del exterior, transferencias de otras cuentas, depósitos en efectivo de otras monedas que no sea el dólar norteamericano. Siguen operando, lo único es que, repito, a partir del 21 no se pueden depositar en dólar estadounidense”, añadió el funcionario.

Por su parte, Yamile Berra Cires, vicepresidenta del BCC, declaró a Cubadebate que el hecho de que no se suspendieran los depósitos en efectivo en dólares desde meses antes “es una demostración de que el país no quería tomar una medida de estas características”.

“Las autoridades financieras cubanas se han mantenido durante estos últimos años haciendo todas las gestiones y buscando todas las posibilidades para mantener canales a través de los cuales remesar los dólares recibidos en efectivo en el país y depositarlos en bancos en el exterior”, dijo la representante de esa entidad estatal.

“La población podrá pensar que nos hemos demorado, pero lo que hemos hecho es seguir buscando vías. Lamentablemente, en estos momentos ya no podemos continuar operando y aceptando dólares que no adquieren valor de uso hasta que los depositemos en el extranjero”, agregó Berra Cires.

Para las autoridades cubanas, lo ocurrido es una consecuencia directa de “las medidas fueron endureciéndose durante los últimos dos años” de la administración Trump, y que tuvieron su colofón en enero de 2021, cuando el régimen cubano fue declarado Estado patrocinador del terrorismo, lo que, aseguran, cerró “todas las posibilidades de colocar esos fondos en el exterior”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.