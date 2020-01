Pitbull defiende a GDZ: “La música es la música, la política es la política”

MIAMI, Estados Unidos. – El rapero y empresario cubanoamericano Armando Christian Pérez, mejor conocido como Pitbull, saludó a la agrupación cubana Gente de Zona durante el concierto de fin de año celebrado en el Bayfront Park de la ciudad de Miami.

De esta forma, Pitbull salió en defensa de Alexander Delgado y Randy Malcom, excluidos del evento por su presunta implicación y buenas relaciones con altos cargos de la nomenclatura en Cuba.

“No están aquí esta noche por otras cosas, pero quiero mandarle un saludo a Gente de Zona. La música es la música, la política es la política”, dijo Pitbull, quien por primera vez toma partido en la polémica que desde hace meses rodea a Gente de Zona.

Ver esta publicación en Instagram Y ahora me sale Pitbulito con esto 🤦🏻‍♂️ Una publicación compartida de Los Memes de Luis (@losmemesdeluis2) el 1 Ene, 2020 a las 6:45 PST

Sin embargo, otros músicos del exilio cubano, como Willy Chirino, sí celebraron la salida del popular dúo del concierto.

La exclusión de la agrupación se produjo a solicitud del alcalde de Miami, Francis Suárez, quien pidió a los organizadores del evento que “analizaran la participación de estos artistas y el historial que tiene Gente de Zona con el régimen cubano”.

El pasado lunes, el músico cubano Manolín Álvarez también criticó a Gente de Zona por no tomar partido en el tema cubano.

“Vivir en Miami no es sólo éxito, dinero y fiesta, entraña un compromiso moral con la historia y la realidad de la comunidad, es incompatible querer trabajar con la dictadura, reconocerla, estar en la gozadera con ella y vivir en Miami, escojan una de dos, las dos no es posible, no es digno ni bien visto”, publicó en Facebook el conocido “Médico de la salsa”.

La no participación de Gente de Zona en el concierto en Bayfront Park de Miami también ha tenido repercusión entre los medios oficialistas cubanos, que denuncian una “cacería” contra los artistas radicados en la Isla que viajan a Miami.