Manolín a Gente de Zona: “No se puede gozar con la dictadura y vivir en Miami”

MIAMI, Estados Unidos. – El músico cubano Manolín Álvarez cuestionó en redes sociales la actitud de numerosos artistas y miembros de agrupaciones cubanas que buscan establecerse en Miami mientras apoyan al régimen de La Habana.

“Es muy fácil andar por la vida como la mayoría de los artistas de Cuba, con un oportunismo y una indolencia que insulta a cualquiera que tenga dos dedos de frente. Es muy fácil andar así por la vida, pero también es muy indigno”, escribió en Facebook “El médico de la salsa”.

La publicación fue dirigida a Gente de Zona, Haila, Descemer Bueno, Amaury Pérez y Buena Fe, artistas que, indistintamente, han sido reconocidos por su apoyo al gobierno cubano. En el caso, de Gente de Zona, acusados por sectores del exilio de “codearse” con altos miembros de la nomenclatura en la Isla, entre ellos el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, mejor conocido como “El Cangrejo”.

Manolín hizo especial referencia a los integrantes de Gente de Zona, quienes residen en Miami desde hace varios años.

“Vivir en Miami no es sólo éxito, dinero y fiesta, entraña un compromiso moral con la historia y la realidad de la comunidad, es incompatible querer trabajar con la dictadura, reconocerla, estar en la gozadera con ella y vivir en Miami, escojan una de dos, las dos no es posible, no es digno ni bien visto”, sentenció el artista.

El popular dúo ha sido blanco de numerosas críticas desde que en junio de 2018 saludara al gobernante Miguel Díaz-Canel durante un concierto celebrado en la Ciudad Deportiva de La Habana junto a la cantante italiana Laura Pausini.

Recientemente, la agrupación fue excluida del concierto de fin de año en el Bayfront Park de Miami, un tradicional evento organizado por el rapero y empresario Pitbull.

Hasta el momento, tanto Gente de Zona como la empresa que los representa, Magnus Media, han mantenido silencio absoluto sobre el suceso.