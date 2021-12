MIAMI, Estados Unidos. – Casi 400 000 personas ya han firmado una petición de indulto que circula en la plataforma Change.org en favor del cubano Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, sentenciado a 110 años de prisión por provocar un accidente mortal el 25 de abril de 2019 en una autopista de Denver, Colorado.

La iniciativa, impulsada por Heather Gilbee, pide a las autoridades estadounidenses una conmutación por tiempo cumplido o un indulto en favor del camionero cubano, cuya sentencia muchos califican de excesiva.

“Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, de 23 años, no tiene nada en su historial de manejo ni en su historial criminal. Había cumplido con todas y cada una de las solicitudes de los tribunales del condado de Jefferson y de los investigadores del caso. Ha pasado todas las pruebas de drogas y alcohol que se le dieron, incluida una prueba química. Este accidente no fue intencional ni fue un acto criminal por parte de los conductores”, señala la petición, que ya es una de las más firmadas en Change.org.

El siniestro en que se vio involucrado Aguilera-Mederos costó la vida a cuatro personas y provocó lesiones a otras doce, además de provocar un incendio de grandes proporciones en la carretera interestatal I-70.

El joven conducía una rastra cargada de madera a una velocidad de alrededor de 85 millas por hora (aproximadamente 137 km/h), superior al límite permitido para este tipo de vehículos.

Los solicitantes del indulto alegan que es la compañía para la que trabajaba el camionero, y no este, la que debería responder por lo sucedido.

“Nadie más que la empresa de camiones para la que trabajaba o debe ser responsable de este accidente. No, no estamos tratando de que parezca un accidente menos trágico porque sí, se perdieron vidas. Estamos tratando de responsabilizar a la persona que necesita ser considerada responsable. La empresa de camiones ha tenido varias inspecciones desde 2017, con varias infracciones mecánicas. Hay muchas cosas que Rogel podría haber hecho para evitar los tribunales, pero asumió la responsabilidad y se presentó y se disculpó severamente con las familias de las víctimas. Algunas de las familias incluso ofrecieron perdón”, subraya la petición.

El documento también insiste en que la empresa para la que trabajaba Aguilera-Mederos “conocía las leyes federales que regulan la conducción de camiones, pero no las cumplieron (…). Rogel ha dicho varias veces que desearía tener el coraje de chocar y quitarse la vida (…) este trágico accidente no se hizo con Intención, no fue un acto criminal, fue un accidente”.

Tras darse a conocer la sentencia contra el camionero cubano el pasado lunes, Gage Evans, viuda de William Bailey, una de las víctimas del siniestro, declaró ante el juez del caso que el fallecimiento de su esposo fue “devastador” para ella y su familia y culpó al cubano de haber aceptado conducir su vehículo “por una ruta para la que no tenía la experiencia necesaria”, en referencia a la difícil bajada desde las Montañas Rocosas a Denver que, por su declive, frecuentemente causa recalentamiento en los frenos de los camiones de carga.

En declaraciones difundidas por la Agencia EFE, Evans indicó que el joven “merece el tiempo en prisión que recibió” y anunció que ella y otros familiares de las víctimas forman parte ahora de un grupo que busca aumentar la seguridad de los camiones que circulan por Estados Unidos.

Durante su juicio, Rogel Lázaro Aguilera-Mederos insistió en que no fue su impericia, sino una falla mecánica en los frenos, lo que le impidió evitar el accidente. La fiscalía, en cambio, sostuvo que el joven conductor debió usar alguna de las rampas de emergencia a lo largo de la carretera para detener el camión y evitar la catástrofe.

