MIAMI, Estados Unidos.- El camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos, acusado de provocar un accidente mortal el 25 de abril de 2019 en Denver, Colorado, fue sentenciado a 110 años de prisión, según informó este lunes la cadena de noticias CBS 4.

Las autoridades de Denver le imputaron a Aguilera-Mederos más de 20 cargos el pasado mes de octubre, incluidos cuatro cargos de homicidio vehicular, por el accidente en cadena que provocó en la Interestatal 70, en el que se incendiaron 26 autos.

“Estoy llorando todo el tiempo, lo pienso y tengo flashbacks”, dijo el cubano a CBS 4 luego de conocer la condena.

Aguilera-Mederos, residente en Texas, enfrentaba inicialmente 41 cargos, y durante su defensa aseguró que no pudo hacer mucho para evitar el fatal accidente cuando los frenos del vehículo dejaron de responderle.

El cubano, de 23 años al momento del accidente, conducía una rastra cargada de madera a velocidades de hasta 85 mph (aproximadamente 137 km/h). El joven provocó un choque en cadena y una explosión, en el accidente fallecieron cuatro personas.

A pesar de que la Fiscalía reconoció que Aguilera-Mederos pudo no haber provocado intencionalmente el accidente, este fue el resultado de una serie de malas decisiones del conductor, que ignoró una rampa para camiones fuera de control, no tuvo en cuenta los campos de hierba al lado de la interestatal, y no trató de conducir su camión hacia la mediana abierta entre los carriles hacia el este y el oeste.

Producto del accidente, además de los fallecidos en el acto, otras 20 personas fueron hospitalizadas.

“Me estoy muriendo. Es difícil vivir con este trauma. No puedo dormir. Estoy pensando todo [el tiempo] en las víctimas. Este fue un accidente terrible, lo sé. Asumo la responsabilidad. Pero fue no intencional. No soy un criminal “, dijo Aguilera-Mederos ante el juez.

Al finalizar la audiencia, el juez le dio dos semanas al abogado de Aguilera-Mederos para presentar una carta de reivindicación de daños a cada una de las víctimas, la cual se va a limitar a la parte monetaria, por los gastos de funeral de quienes perdieron a sus seres queridos.

