Peruanos varados en Cuba cuentan el drama de la escasez de comida

MIAMI, Estados Unidos.- La agudización de la escasez en Cuba a causa de la pandemia de coronavirus ha afectado en la Isla a cubanos y extranjeros por igual, como es el caso de 70 peruanos, entre ellos 18 turistas varados, 42 estudiantes y diez trabajadores de hoteles de cadenas internacionales, que se encuentran a la espera de un vuelo que los lleve de regreso a Perú, de acuerdo a un reportaje publicado por el diario de ese país El Comercio.

Según el texto, los peruanos viven las mismas vicisitudes que los cubanos de a pies, y deben hacer las mismas colas para comprar productos básicos y comida, como un paquete de pollo, por el que una joven estudiante de medicina, Ana, tuvo que esperar siete horas en una cola.

La joven, que no dio su nombre real, contó que frente a la casa donde vive en La Habana hay un quiosco de comida y “a veces a las 10:00 a.m. ya todo se acaba y hay gente que pasó la noche ahí y no alcanzó a comprar. La última vez que yo conseguí un kilo de pollo fue después de una cola de siete horas. De más está decir que las colas son para comprar todo racionado, casi siempre solo dos unidades por producto. Están regulándolo todo, mucho más que antes”.

Según El Comercio, en un grupo de WhatsApp de peruanos en la Isla que piden su repatriación, estos cuentan que la escasez se hace cada vez más insostenible.

“Esto nos afecta a todos. Nadie puede comprar. Yo aún tengo algunos productos sanitarios que traje de la última vez que fui al Perú, pero a muchos compatriotas del grupo les hacen falta cosas. Los turistas tienen prohibido salir de sus hoteles”, dice Ana.

“La situación en Cuba es crítica, el Gobierno no ha podido brindarle elementos básicos para vivir a sus ciudadanos, y menos nos lo pueden brindar a los extranjeros. Las colas son interminables, de muchas horas para comprar un poco de pollo o salchichas. Y eso es para los que tienen dinero, a la mayoría se nos está agotando porque dependemos económicamente de nuestra familia en el Perú”, indicó.

Por su parte, la médica peruana Rosemary Granados, que vive junto a su hija de cinco años en una casa alquilada en el municipio de Marianao, en La Habana, y quien recibe apoyo económico normalmente de su familia en Perú ahora ha tenido que vender algunas cosas porque con la pandemia los envíos de dinero se han bloqueado.

Granados, que tiene 37 años y reside desde hace diez en Cuba, pidió apoyo a la embajada ante su difícil situación. “Yo escribí a la embajada por si podían ayudarnos habilitando algún medio para que nos puedan girar dinero. Además, les comenté acerca de la dificultad que tenemos para adquirir comida y productos de primera necesidad. Pero hasta el día de hoy no he recibido ninguna respuesta. Afortunadamente, la dueña de la casa en la que vivo no me ha desalojado”, contó.

Por su parte, la peruana reclamó que su país no ha enviado un vuelo humanitario para repatriar a los peruanos varados en la Isla, como lo han hecho países como Canadá, Estados Unidos y España.

Según Ana al principio de las llamadas en la Embajada eran muy amables, “pero ha pasado el tiempo y ya no nos tratan igual. Ahora solo nos dicen que depende de la Cancillería, que llamemos allá”.

“Hay muchas embajadas como las de Angola y Colombia que les están dando alimentos a sus ciudadanos. Hacen el contacto directo con las fábricas cubanas para que, por lo menos, les aseguren abastecerse de algo. Nuestra embajada no está haciendo eso”, agregó.

Sin embargo, la Embajada de Perú en la Isla dijo a El Comercio que 120 peruanos que se encontraban varados fueron repatriados desde La Habana a Lima el 3 de abril.

“A la fecha, hay un total de 70 ciudadanos peruanos que aún se encuentran aquí como consecuencia del cierre de fronteras por la pandemia del COVID-19, quienes tomaron contacto con la Embajada en fecha posterior a la del referido vuelo”.

Según la Embajada, brindó “asistencia y apoyo a 26 turistas peruanos que se encontraban varados en Cuba en situación de alta vulnerabilidad económica y que partieron de regreso al Perú en el vuelo del 3 de abril”.

“Con respecto a los estudiantes de Medicina (quienes estudian en Cuba bajo la modalidad de ‘autofinanciados’), efectivamente la escasez de alimentos y bienes de primera necesidad se ha agudizado dada la crisis económica generada por la pandemia, que viene afectando a toda la población cubana en general”, dijo la sede diplomática, que agregó que están trabajando “a fin de encontrar una fórmula que permita darles un alivio a estos estudiantes de Medicina en lo que se refiere al acceso a estos productos”.