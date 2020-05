MIAMI, Estados Unidos. – La Seguridad del Estado de Cuba interrogó el pasado miércoles al médico y periodista independiente holguinero Ramón Zamora, quien se hizo eco en redes sociales del evento local de rabia humana reportado hace dos semanas en el municipio de Mayarí.

Zamora declaró a Radio Televisión Martí que tanto él como su esposa fueron arrestados y conducidos a una unidad policial conocida como El Anillo, ubicada en las afueras de la ciudad de Holguín. Allí, tuvieron que rendir cuentas por la información publicada en Facebook.

“Los oficiales me llevaron para una oficina donde cuestionaron mis publicaciones en Facebook, entre ellas, la relacionada con lo ocurrido en el municipio de Mayarí… me dijeron que si sigo con ese tipo de acciones van a convocar a mis vecinos para que me realicen un acto de repudio”, dijo el galeno.

A raíz del evento local de rabia humana reportado por la Dirección Provincial de Salud Pública de Holguín el pasado 18 de mayo, medios de prensa y plataformas digitales radicadas en Estados Unidos se hicieron eco de la publicación de Zamora, quien compartió la información. Ello -señala- lo puso en la mira de la Seguridad del Estado.

Los agentes también advirtieron a Zamora que podría ser multado en virtud del Decreto-Ley 370 por “hacer publicaciones falsas contra el gobierno”.

Asimismo, el galeno fue amenazado con ser llevado a prisión por, supuestamente, por “difamar de los héroes de la revolución”.

Zamora también denunció ante Radio Martí el hackeo de su cuenta de Facebook, la cual fue intervenida por la propia Seguridad del Estado.

La policía política no solo se encargó de borrar sus publicaciones, sino que también utilizó su perfil para lanzar insultos contra el opositor cubano Guillermo Fariñas.