MIAMI, Estados Unidos.- El periodista independiente cubano Yoanny Limonta García, reportero de Palenque Visión en la provincia de Cienfuegos, denunció que la situación de los periodistas en Cuba es crítica, y se ha agravado después de las masivas manifestaciones del 11 de julio.

“No podemos realizar ningún trabajo, no podemos salir a las calles ni a buscar opiniones, ni a denunciar la situación del país, pues la represión es enorme”, relató.

Limonta García, que comenzó a reportar para Palenque Visión en marzo de 2014, contó a CubaNet que después del 11J la policía desplegó un operativo en su casa para impedir que saliera a la calle y divulgara la verdad de lo que estaba sucediendo en el país.

“El 14 de julio me citaron para la unidad de policía Castillo de Jagua y me dijeron que no podía salir de mi casa para nada, que de lo contrario iba a ser conducido a la unidad nuevamente y detenido”.

El periodista independiente señaló que el trabajo periodístico independiente es constantemente perseguido por las autoridades. “Amenazan con llevarnos a prisión o ponernos multas de 3 000, 5 000 u 8 000 pesos”. Además, les quitan los medios de trabajo. “En estos siete años lo que me han robado” es incalculable, “cámaras, laptos”.

Yoanny Limonta García rememora que en siete años ha hecho temas de toda índole, “sobre la salud, la alimentación, el deporte, la cultura, todo lo que tiene que ver con el ámbito social y todo lo que se vive en nuestro país. Incluso muchas personas me buscan y me dicen tengo esto, grábame que voy a hacer una denuncia, quiero decir esto, porque ya no aguantan mas, y acuden a nosotros como punto de referencia, como su única salida”.

“A este gobierno no le gusta que sus mentiras trasciendan fronteras. El Decreto-Ley 35 se basa en eso, amordazarnos, callarnos, no puedes tener derecho a expresarte y a, como periodista, recoger la opinión publica y exponerla”, resaltó el periodista.

El reportero denunció también el estado “sumiso” en el que se encuentra la provincia en todos los sentidos. Cienfuegos “tiene una refinería de petróleo y en estos momentos hay faltantes del gas licuado que produce la misma provincia. Cienfuegos cuenta con una termoeléctrica y actualmente hay apagones en la mañana, al mediodía y por la tarde”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.