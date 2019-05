Periodista censurado en Cuba pide asilo político en EEUU

MIAMI, Estados Unidos. – El periodista cubano José Ramírez Pantoja solicitó asilo político en la frontera de Estados Unidos varios meses después de abandonar la Isla víctima de la censura del régimen de La Habana.

El Nuevo Herald precisa que el periodista salió del país el pasado 31 de enero tras recibir una beca para un doctorado en Historia en la Universidad Autónoma de Baja California.

“Tengo miedo que cuando termine mi estancia legal en México me regresen a Cuba, por eso he tomado esta decisión, dijo Ramírez Pantoja, quien se hizo celebre en el año 2016 cuando hizo públicos comentarios de la vicedirectora del diario oficialista Granma sobre la posibilidad de que la población se lanzara a la calle en caso de una nueva crisis económica.

A raíz de esos acontecimientos, el periodista fue expulsado del medio de la emisora holguinera Radio Angulo, donde se desempeñaba como redactor y reportero.

“Me dejaron sin trabajo ni sustento, sin importarles los años que trabajé como periodista, solo por el hecho de informar. Después vinieron las amenazas, las presiones. Querían que dejara de trabajar para la prensa independiente y a la vez continuaban censurando mi trabajo en la prensa oficial”, dijo Ramírez Pantoja a El Nuevo Herald minutos antes de dejar atrás la frontera mexicana.

Tras su expulsión de los medios oficiales cubanos, Ramírez Pantoja comenzó a reportar para diversos medios de la prensa independiente, entre ellos El Toque, OnCuba y 14ymedio.

“Cuando comencé a escribir para la prensa independiente, las amenazas se multiplicaron. Los oficiales de la Seguridad del Estado me dijeron que no me habían metido preso en el 2016 porque ellos no habían querido, pero que yo vivía solo y cualquier cosa podía pasarme”, relató.

El acoso y persecución contra José Ramírez Pantoja fue denunciado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que, en ese momento, también alertó sobre el incremento de los arrestos a periodistas en la isla y el constante decomiso de sus bienes y medios de trabajo.