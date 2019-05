Actriz cubana Camila Arteche explota contra el acoso sexual en Cuba

View this post on Instagram

Todos los días en esta ciudad cuando las mujeres salimos a la calle, sufrimos de acoso y lo peor es que se ha vuelto tan común que a veces ni notamos que es acoso. Qué hacer con esto? Si la sociedad cada vez se degrada más. Hoy me di cuenta de cuánto me estaba irritando esta situación, me encontré respondiendo alterada a cada “piropo” (grosero) en la calle como si fuera a hacer cambiar de opinión a alguien y entendí que tomando esa actitud me estaba valorando de la misma manera que lo hacían esas personas, como un pedazo de carne. Por qué me molestaba tanto? Creo que porque me hace sentir insegura o inferior siendo mujer. Y no, tenemos tantos derechos como cualquiera a emitir criterios, vestirnos como queramos, sentarnos como queramos, acostarnos con quien queramos sin sentir el miedo a ser juzgadas. Así que decidí tomar distancia y respeto hacia mi, hacia ellos, hacia cada cosa que me topara en el camino, quizás sea una manera de entender que el acoso te atrasa! 📷 @miami.portraits @evolucionaporlanoviolencia