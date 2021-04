MIAMI, Estados Unidos.- Ricardo Pascoe, ex embajador de México en La Habana, consideró que no observa “ningún cambio en la estructura de poder en Cuba” tras la salida, durante el recién finalizado 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba, de Raúl Castro como líder de ese órgano político, informó este martes la agencia de noticias ANSA.

Según Pascoe, aunque por primera vez en 6 décadas no habrá ningún miembro de la familia Castro en la cúpula del poder, Raúl, de 89 años, aún mantiene el control de sectores clave a través de algunos de sus parientes y allegados. “De hecho, familiares de Raúl están incrustados en posiciones muy importantes dentro de la inteligencia política, el Ejército y diversos ámbitos de influencia”, dijo el ex diplomático.

Pascoe, que se desempeñó como jefe de la misión mexicana en Cuba entre 2000 y 2002, durante la gestión del entonces presidente Vicente Fox, se mostró pesimista sobre algún cambio tras la salida de escena de uno de los “Barbudos” que triunfaron en la rebelión de la Sierra Maestra y depusieron al dictador Fulgencio Batista en 1959.

El también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exdirigente del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que no le parece que haya “visiblemente un cambio a la vista. Es la misma estructura de poder político que ha imperado desde los tiempos de los Castro”.

Por su parte, dijo que quizá el único rayo de esperanza en este asunto podrían ser las nuevas generaciones, que “están exigiendo nuevas libertades y yo creo que la presión ante la ausencia de la figura Castro, que es un poco como la emblemática de la Revolución Cubana, podría empezar a abrir espacios nuevos”.

ANSA señaló que para el ex diplomático este proceso sólo podría triunfar si el régimen muestra que “está dispuesto a ceder en algo a la apertura” o se ve obligado a hacerlo por “las presiones sociales y económicas” que se han acrecentado por “la pandemia”.

Sin embargo, Pascoe invitó a “esperar y observar con cuidado” lo que sucede en los próximos meses para constatar si se produce “un cambio realmente de posición y actitud de la población cubana frente al nuevo liderazgo”.

El ex embajador mexicano llamó la atención, dijo ANSA, sobre el hecho de que Raúl Castro mencionara a su hermano Fidel, a quien había intentado no hacer alusión durante su mandato, en su discurso el pasado viernes.

“Hay una competencia entre hermanos podríamos decir y una especie de eliminación de la presencia de Fidel en la era de Raúl. No se conmemoraba ni su nacimiento ni su muerte ni había monumentos construidos en honor a Fidel. Como que Raúl se empeñó en borrar lo más posible el recuerdo de Fidel”, dijo. Es por ello que le sorprendió que cuando anunciaba que no continuaría al frente del PCC, “lo resucitara de alguna manera, ya sea como recordatorio o amenaza, como diciendo ‘nos vamos, pero no nos vamos’”.

Finalmente, Pascoe aseguró que ve poco probable que el presidente de Estados Unidos Joe Biden siga los pasos de Barack Obama, quien, asegura, fue “muy audaz y llegó muy lejos”.

“Cuba se cerró a la apertura que Obama le planteó a Raúl, por lo que le va a costar mucho al régimen cubano convencer a Estados Unidos de que hay disposición a una nueva y verdadera apertura”.