MIAMI, Estados Unidos. ─ El periodista cubano Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba, pidió ayuda este martes para identificar a dos de los vigilantes de la Seguridad del Estado que custodiaron su vivienda mientras se desarrolló el VIII Congreso del Partido Comunista (PCC).

En una publicación colgada en su perfil de Facebook, el reportero señaló que el chequeo sobre su casa, en la ciudad de Camagüey, se mantuvo entre viernes y lunes, siempre con diferentes agentes.

“¡Ayúdame a encontrarlos! Estos fueron dos de los vigilantes que me tocaron los días del Congreso. El lunes, el que está en la puerta; el viernes al mediodía, el del pulóver Nike. Me faltó fotografiar una pareja, con la misma pinta de jóvenes desocupados de estos dos, que estuvo el jueves y la mañana del viernes”, precisó Henry Constantín.

“Cualquier información sobre los dos agentes que se me han perdido, me la pueden hacer llegar al privado (mi WhatsApp es +5353412387). Pero si los encuentran, no me los devuelvan, quédenselos. Son tranquilos, no comen mucho (¿Se nota, eh?), obedecen bien las órdenes y no muerden, a no ser que les digas Patria y vida”, añadió el reportero.

Varios activistas y opositores cubanos también reportaron vigilancia policial en sus hogares por causa del cónclave partidista.

De acuerdo con reportes de Radio Televisión Martí, algunas de las víctimas de estos abusos fueron los artistas Luis Manuel Otero Alcántara, Tania Bruguera, las periodistas Luz Escobar y Camila Acosta, el activista y reportero Héctor Valdés Cocho, el poeta Amaury Pacheco y la curadora de arte y activista del Movimiento 27N, Carolina Barrero.

La situación fue denunciada el pasado sábado por José Miguel Vivanco, director de las Américas para la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).

“Mientras se realiza el Congreso del Partido Comunista, hay muchos periodistas y artistas bajo vigilancia de agentes de inteligencia que no los dejan salir de sus propias casas. ¿Por qué el régimen le tiene tanto miedo a los artistas y periodistas independientes?”, cuestionó el abogado chileno en su cuenta de Twitter.

