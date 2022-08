MIAMI, Estados Unidos. – Tras el anuncio del régimen de la Isla de que comprará todas las divisas extranjeras pero no las venderá, los cubanos han acudido a las redes sociales para expresar sus dudas y desaprobación de la nueva medida.

“A cómo se nos pondrán ahora las divisas y los MLC para los que necesitemos comprarlas en el ‘mercado informal’ para luego poder comprar en las tiendas de MLC (que dicho sea de paso, sigue siendo el único mercado en el que hoy podemos adquirir algo de lo que necesitamos)”, se preguntó en Facebook el escritor Nelson Simón, presidente de la UNEAC en Pinar del Río.

“¿Han pensado en nosotros, los consumidores?”, también cuestionó.

“Si el banco no vende divisas, todos tendremos que acudir al mercado informal. La necesidad hará que el precio de las divisas en el ‘mercado informal’ se dispare por encima de la tasa que fija el banco”, concluyó el escritor, quien .

En ese sentido, el perfil de Facebook de la revista Global World consideró que el anuncio del régimen cubano había provocado un “efecto inmediato” en el valor de las divisas en el mercado informal.

“Se dispara de forma instantánea la venta de dólares en el mercado de divisas de Cuba, de 115 a 125 CUP por USD. El anuncio del ministro de Economía Alejandro Gil provocó un efecto contrario. Al promover la compra de dólares a 120 y negar la venta inmediata de divisas, los mercados informales se corrigieron de forma inmediata subiendo 10 pesos al valor de la [di]visa. Pareciera que el Gobierno fuera el enemigo público número uno”, asegura una publicación de Global World.

Por su parte, el usuario Mayito Sánchez realizó el siguiente análisis: “La idea sería que si yo entro a Cuba con 100 dólares, el Gobierno me dé 12 000 pesos, ¿no? Por lo que los de la calle tendrían que darme por lo menos 15 000 o 20 000 para que me vaya con ellos. Tendría que arriesgarme yo a que me estafen en la calle, a buscar a alguien que quiera regatearme. Es más fácil para mí en el mismo aeropuerto o en Cadeca venderlos a 120”.

“Los que quieran comprarme en la calle, que son los necesitados, pasan las mil y una noches para reunir un dinerito en CUP para llegar a 120. ¿Podrán reunir más dinerito para motivarme a vendérselos?”, se preguntó.

“También habrá los ‘ricos’ de siempre, que querrán comprar todos los dólares que aparezcan para acapararlos y tener cierto control sobre el mercado callejero a precios astronómicos”.

“A mí me cuadra”, dijo. “A los necesitados no, a ellos los han jodido soberanamente, pero bueno, ya eso es costumbre”, terminó.

Por su parte, José Luis Gutiérrez Carballo opinó que la medida reafirmaba el estado de quiebra de la economía cubana. “Si el régimen va a comprar a 120 y no va a vender; a cuánto lo tendrán que comprar los que necesiten miles de dólares para emigrar?”, cuestionó.

“Pueblo de Cuba les dejo una pregunta y ustedes saquen sus propias conclusiones”, escribió Roniel Pérez. “Si el Estado valora el dólar a 120 CUP (fíjense, tanto que se criticó el mercado negro) y el salario promedió es de 4 000 pesos y pico, entonces ellos nos pagan en el mes aproximadamente 40 dólares, quizás menos, y [a] algunos pocos un poco más. La pregunta: ¿Qué se compra con 40 MLC o dólares en las tiendas en MLC? Pues no te da ni para cuatro días, amigos míos”, lamentó.

Por su parte, Julio Antonio Pérez Suárez dijo en tono irónico que, si el Gobierno cubano no podía usar los dólares en el mercado internacional por las sanciones relacionadas con el embargo estadounidense, pero anunciaba la compra y no la venta de dólares al pueblo a 120 CUP, sería que los dirigentes los compraban para irse a Nicaragua. “Eso sí es una luz al final del túnel”, concluyó.

En el programa oficialista Mesa Redonda, donde las autoridades del régimen anunciaron la medida este miércoles, el ministro de Economía y Planificación de la Isla, Alejandro Gil Fernández, aseguró que el cambio de 1×120 y la legalidad serían el mayor atractivo para que las personas vendan sus divisas al Estado.

“Esta medida no genera en absoluto ninguna justificación para incrementar precios. Estamos hablando de comprar divisas y dar pesos cubanos a cambio”, anunció.

“El mayor costo hoy es no tener las divisas. Lo esencial aquí es la oferta en moneda nacional. Tenemos que ampliar las ofertas en la moneda nacional. Hay que controlar el déficit fiscal. No es una medida mágica, es una medida imprescindible. El tipo de cambio de 120 no es de equilibrio cuando empecemos a vender irá hacia ahí. Habrá que poner un límite”, dijo el ministro castrista.

Según Gil, el Gobierno iniciará la venta de divisas “más adelante”. “Vamos a incursionar en la venta de divisas a la población cuando existan operaciones de compra y venta”, también dijo.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.