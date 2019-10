SANTA CLARA, Cuba.- “Hace dos pedidos que no entra”, le contesta la dependienta de la farmacia a un muchacho que se presenta como José Ángel García y que ha recorrido varios puntos de la ciudad de Santa Clara en busca de preservativos. “Aquí no hay de nada, tú sabes que no hay de nada”, le dijo otra señora encargada de vender panes con croqueta en un merendero situado en las cercanías del parque Vidal. “No tenemos refresco tampoco”, agregó.

Desde hace una semana varios usuarios han denunciado en las redes sociales la falta de condones a la venta en establecimientos públicos como farmacias y centros gastronómicos en los que casi nunca faltaba. “En este país no puedes esperar a que se te acaben las cosas, tienes que almacenar como una hormiga”, agregó José Ángel. “Tengo una relación en el exterior, se va el fin de semana, y mi vida sentimental puede verse afectada porque ninguno de los dos quiere comprometerse a tener sexo sin protección. Al fin de cuentas, llevamos sin vernos hace meses”.

En la propia farmacia Campa, en el céntrico boulevard de Santa Clara, de acuerdo con las propias dependientas, los condones que tuvieron disponibles se acabaron desde hace semanas y no ofrecen seguridad ni fecha de admisión para un nuevo lote. “Debe ser por la crisis del combustible”, especulan ellas, que aseguran, tras bambalinas, haber acaparado alguna que otra caja para sus hijos y sobrinos. En los otros establecimientos visitados, en barrios periféricos, sus trabajadoras ofrecieron respuestas similares ante la escasez de preservativos.

Otra fuente, que pide el anonimato, y que trabaja en los almacenes de suministros médicos, aseguró que hace dos meses que no entran estos profilácticos a la unidad. En un país en el que se realizan campañas de prevención contra las ITS y el VIH resulta para muchos casi extraordinario que también estén en falta los condones.

“Me puede faltar la comida, oye, pero aquello no”, riposta Javier Medero, otro usuario de la misma farmacia. “Tendremos que ponernos una jabita de nylon. Esta noche no me toca, que no quiero hacerle un legrado a mi mujer”, concluye.

En los últimos años, los preservativos a la venta en Cuba pertenecían a la marca Momentos, importados desde China y con menor calidad que los que se expedían con el sello Vigor. La última crisis similar que se recuerda en Villa Clara ocurrió en el 2012 cuando se acrecentaron, incluso, varias enfermedades de trasmisión sexual como la sífilis y los embarazos adolescentes.