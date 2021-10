MIAMI, Estados Unidos.- “Me citaron básicamente para informarme que voy a ser vigilado por el jefe del sector que me atiende. Que tendré seguimiento las 24 horas del día y que van a hacer una investigación en mi cuadra para ver lo que pueda arrojar sobre mi comportamiento social”, contó el periodista Orelvys Cabrera sobre su encuentro con la policía política en la mañana de este jueves.

El reportero de CubaNet había sido citado para las 10 de la mañana de este 28 de octubre a la estación policial de Cárdenas, municipio matancero donde reside. “Me recibió la jefa de los jefes de sectores de esa unidad. Había muchos jóvenes que fueron citados igualmente para hoy”, dijo.

De acuerdo a las declaraciones de Orelvys Cabrera, a esa unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) han citado durante toda la semana a muchos jóvenes matanceros, “principalmente a los que participaron en las manifestaciones del 11 de julio y que están con medidas cautelares”.

Uno de los presentes hoy, agregó, “fue llamado por sus publicaciones en redes sociales. Están controlando el ciberespacio cada día más. No quieren que la gente comparta y publique noticias de la prensa independiente, no quieren que la gente exponga la realidad del pueblo cubano”, señaló.

“Me dijeron que a lo que yo le llamaba libertad era contrarrevolución, y les respondí que yo no, que lo que yo hacía no era contrarrevolución, que yo solo mostraba las historias de la Cuba actual, de la real, la que los medios oficiales no quieren exponer”.

Orelvys Cabrera estuvo ante los agentes de la unidad policial poco más de una hora, y al regresar a su casa “ya estaba esperándome el jefe del sector con otro policía en una moto, imagino que el seguimiento es también porque se acerca el 15 de noviembre”.

“Lo que están haciendo es usando su arma más poderosa: la intimidación, el miedo, el chantaje”, denunció Cabrera. “Tienen un expediente de mi caso, del cual sacaron un papel que me negué a firmar”, sentenció.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.