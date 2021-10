MIAMI, Estados Unidos. – Este miércoles, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) citó para “entrevista” al reportero de CubaNet Orelvys Cabrera Sotolongo, residente en Cárdenas, Matanzas. El reportero debe acudir a la estación de policías más cercana a las 10:00 de la mañana de este jueves, según consta en la citación.

“Esto es para intimidarme, para decirme que si salgo a la calle el día 15 de noviembre voy a ir preso. Para amedrentar, porque [los dirigentes del régimen] tienen mucho miedo con el tema del 15N”, declaró Cabrera a CubaNet.

El reportero también detalló que, en Matanzas, las autoridades están citando a muchos jóvenes que participaron en las históricas protestas del pasado 11 de julio (11J) , con el objetivo de advertirles que no salgan a la calle el próximo 15N.

Tras las manifestaciones populares de julio pasado, Cabrera Sotolongo ha sido uno de los blancos del régimen en Cárdenas. A inicios de septiembre, el reportero también fue citado a una estación policial y multado con 1 000 pesos en virtud del Decreto-Ley No. 310, artículo 8, inciso 3.

“Dos oficiales de la Policía me amenazaron con condenarme a prisión, entre tres y cinco años, por supuestamente cometer un delito de desorden público con agravante. Ninguno de los dos se identificó; me di cuenta de que recibían órdenes de alguien de la Seguridad del Estado y que solo querían intimidarme. Finalmente, me impusieron la multa”, declaró el reportero a CubaNet en ese momento.

Cabrera Sotolongo fue detenido el 11 de julio y permaneció 37 días recluido e incomunicado, primero en la Unidad de Instrucción Provincial de Matanzas, y luego en la prisión Combinado del Sur, de la misma provincia. Fue liberado el 17 de agosto pasado bajo medida de reclusión domiciliaria, en espera de juicio por el supuesto delito de “desorden público”.

CubaNet intentará contactar a Cabrera Sotolongo tras su “entrevista” de este jueves y continuará actualizando sobre el caso.

