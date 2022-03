MIAMI, Estados Unidos. – El portavoz del Departamento de Salud de la provincia sudafricana de Gauteng, Jack Bloom (de Alianza Democrática), denunció este 3 de marzo que dicha entidad había gastado 30,3 millones de rand (casi dos millones de dólares) en médicos cubanos en 2021 y que todavía emplea a 14 doctores de la Isla que ganan entre 5 000 y 6 000 dólares al mes.

Las cifras, de acuerdo con Bloom, fueron reveladas por Nomathemba Mokgethi, miembro del Consejo Ejecutivo del Departamento de Salud de Gauteng.

Dicha fuente también indicó que los 14 médicos cubanos se encuentran en establecimientos de Atención Primaria de Salud y que están empleados “debido a un acuerdo de gobierno a gobierno suscrito por Sudáfrica en 1996”.

“Cuba es conocida por tener los mejores resultados de salud y su experiencia en prevención y promoción de la salud ayudaría a fortalecer el Sistema de Salud del Distrito”, dijo Mokgethi. “Los médicos cubanos también sirven como mentores y entrenadores para los doctores que se ubican en los Centros de Atención Primaria de Salud”, agregó.

De acuerdo con la prensa sudafricana, en la provincia de Gauteng había originalmente 28 médicos cubanos que fueron contratados en mayo de 2020 por un año.

Bloom recordó que dicho contrato expiró en mayo del año pasado y que es “decepcionante que el Departamento [de Salud de Gauteng] todavía emplee a 14 médicos de la Isla cuando los locales están desempleados”.

“Dudo que agreguen experiencia que no esté disponible localmente. Algunos de ellos no hablan bien inglés y no están familiarizados con las condiciones de salud locales”, agregó el opositor.

Asimismo, opinó que “el dinero del Gobierno debe gastarse en los sudafricanos en lugar de desperdiciarse en médicos cubanos y en la costosa capacitación médica cubana que está siendo investigada por sospecha de corrupción”.

“Esta lealtad fuera de lugar al despótico Gobierno cubano es tan inmoral como la incapacidad del ANC [partido Congreso Nacional Africano] para condenar la invasión rusa de Ucrania”, sentenció.

Según reportes de la prensa sudafricana, los trabajadores cubanos de la salud fueron desplegados en Sudáfrica para ayudar en la lucha contra la COVID-19. Se estimó que el despliegue costaría a los contribuyentes alrededor de 239 millones de rand (más de un millón y medio de dólares) durante la duración de su estadía.

El entonces ministro de Salud, Zweli Mkhize, defendió el despliegue y afirmó que los médicos cubanos estaban “increíblemente bien capacitados” y aportarían una gran cantidad de conocimientos a la primera línea médica del país.

