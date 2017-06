Opositor que corrió con la bandera de EEUU el 1ro de mayo es internado en Mazorra

MIAMI, Estados Unidos.- El cubano que corrió con la bandera de EE.UU. frente a la tribuna de la Plaza de la Revolución el pasado 1ro de mayo ha sido enviado a un hospital psiquiátrico, informa Martí Noticias.

Daniel Llorente fue internado en el Hospital Psiquiátrico Eduardo Bernabé Ordaz, más conocido como Mazorra, el sanatorio mental de La Habana tristemente célebre debido a la muerte en 2010 de varios de sus internos por hipotermia.

Entrevistado por un periodista independiente, Llorente afirmó respecto a su acto que sintió “orgullo”. “Sentí que lo que debía de hacer, lo hice exactamente como debía de haberlo hecho”, dijo.

El pasado 1ro de mayo, justo antes de que comenzara el desfile convocado por el oficialismo, Llorente salió corriendo de entre la multitud con una bandera estadounidense y pasó frente a donde se encontraban el gobernante Raúl Castro y otras figuras públicas.

Todas las cámaras captaron el momento, así como el brutal arresto del opositor. “Fue una acción sumamente violenta. Yo vi en los golpes que me dieron, vi verdaderamente las intenciones de matarme. De hecho me lo dijeron: ‘Lo que tienes es que morirte’”, dijo Llorente.

“Me cargaron, me tiraron detrás de una ambulancia. Ahí uno me metió la cabeza contra el suelo, apretándomela para que me asfixiara, me amarraron las manos, y se subieron arriba de mi espalda presionándome los pulmones y saqué fuerzas de donde no había y grité: ‘Me ahoga, me ahogan’ y me decían: ‘Eso es lo que tiene que pasar, que te ahogues, que te mueras’”, añadió.

Llorente afirma que fue engañado, debido a que la libertad que estaba creyendo firmar era en realidad una autorización para internarlo en Mazorra.

Ahora, dentro del sanatorio mental, donde según su hijo se halla desde el pasado 27 de mayo, el opositor se niega a recibir medicación. “Le quieren dar una pastilla, pero dice que no la va a tomar”, refirió el joven, añadiendo que las autoridades intentan hacerlo pasar por un demente.

De acuerdo a Llorente, lo que buscaban las autoridades era sacar a Llorente de la calle argumentando que necesitaba tratamiento psiquiátrico.