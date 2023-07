MIAMI, Estados Unidos. — El opositor cubano Miguel Ángel López Herrera, coordinador del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) en la provincia de Guantánamo, continúa sin ver a su hijo menor, a pesar de haber llevado el caso a la justicia del territorio.

El activista relató que Tamara Basulto Pérez, madre del pequeño, se ha negado una y otra vez a que él lo vea, una situación que estaría motivada por los vínculos de la mujer con la Seguridad del Estado.

Miguel Damián López Basulto, hijo de Miguel Ángel y Tamara, tiene seis años y presenta principio de autismo. El padre alega que una de las causas que estarían detrás de la imposibilidad de poder ver al pequeño es el deseo de su madre de conseguir una misión en el extranjero, para lo cual tendría que desmarcarse completamente del opositor.

“Inicié un proceso judicial en octubre del año pasado. En el mes de enero se hizo una vista oral donde se estableció, en acuerdo con la madre, que yo tenía derecho a ver al niño los martes y jueves de cada semana, y los fines de semana alternos. Y también en tiempo de vacaciones poder estar con el niño. Pero la madre se ha negado a cumplir con ese proceso”, denunció López Herrera ante CubaNet.

La situación obligó al activista a presentar una acción de ejecución de sentencia “para que lo que se determinó se pueda cumplir”. No obstante, la madre continúa negándose.

“Tamara Basulto Pérez está trabajando para la Seguridad del Estado desde hace muchos años. Ella quiere crear dificultades con mi persona a través del niño para, a través de un altercado o una discusión que pueda haber, poder acusarme de amenaza u otro tipo de delitos”, explicó Miguel Ángel.

En una entrevista previa ofrecida a este diario a propósito del caso, el coordinador del FANTU en Guantánamo señaló la importancia de “las personas en otras partes del mundo sepan cómo son discriminados los opositores a este régimen”.

“A mí no solamente me privan del derecho de trabajar, también el de ver a mi hijo. En este caso no es el régimen directamente, pero sí una persona que está siendo instrumentada”, sostuvo el ex preso político.