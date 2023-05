MIAMI, Estados Unidos. — El ex preso político Miguel Ángel López Herrera, coordinador del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) en la provincia de Guantánamo, denunció que se ha visto imposibilitado de ver a su hijo más pequeño, a pesar de contar con el permiso de las autoridades.

López Herrera declaró a CubaNet que ha sido la madre del menor la que le ha impedido verlo, un derecho que le corresponde cada martes y jueves y sábado y domingo en semanas alternas, según dispuso un tribunal de la provincia.

“La madre me dijo que no quería que fuera más a su casa a buscar al niño porque yo era un contrarrevolucionario, que era una mala influencia para él y que le estaba afectando a ella para cumplir misión internacionalista”, indicó el opositor.

El coordinador del FANTU en Guantánamo señaló que “es importante que las personas en otras partes del mundo sepan cómo son discriminados los opositores a este régimen. A mí no solamente me privan del derecho de trabajar, también el de ver a mi hijo. En este caso no es el régimen directamente, pero sí una persona que está siendo instrumentada”.

Según López Herrera, el juicio para determinar las visitas de su hijo tuvo lugar en el 27 de enero del presente año. La instancia judicial falló a favor del activista, que ha enfrentado problemas para ver al menor desde que el menor tenía apenas un año.

La madre dice que no puedo verlo “porque soy un contrarrevolucionario y una mala influencia. Y yo quiero decir que soy un buen padre de familia, no seré el mejor, pero soy un buen padre de familia. Tengo un hijo mayor que tiene 24 años y que acaba de graduarse como ingeniero informático y una hembra de 21 años que estudia medicina”.

“Yo nunca he sido una persona regada y si he caído preso en este país ha sido por defender la verdad y la democracia”, puntualizó el opositor.