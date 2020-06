Confiscan 1027 libras de carne de cerdo en matadero de Sancti Spíritus

MIAMI, Estados Unidos. – Fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y Ministerio del Interior (MININT) intervinieron un matadero de carne de cerdo en Sancti Spíritus donde, supuestamente, se estaba desviando parte de la producción.

Los hechos ocurrieron en la UEB Sacrificio de cerdo, de Sancti Spíritus, donde los instructores a cargo del operativo encontraron carne en taquillas, áreas exteriores y en el propio parqueo de la instalación.

“Estos hechos, en estos lugares, se suscitan constantemente. No es primera ocasión que se hace un trabajo de este tipo. Hace ya algún tiempecito no venía sucediendo. No obstante, ahora están viendo los resultados”, declaró a la Televisión Cubana José Luis Delgado Saure, director de la UEB.

“Desgraciadamente pasan estas cosas. Trabajadores que dejan carne escondida para luego retirarla en horario nocturno o en horario de la tarde”, agregó el directivo.

Señala el reporte que, como parte del operativo, se descubrió un camión marca Gas 3309, con chapa B132601 y perteneciente a la Empresa Provincial de Transporte, que desviaba unidades de cerdo hacia una casa particular ubicada en el Consejo Popular Urbano 2, del municipio de Cabaiguán.

De acuerdo con la información, el vehículo debía trasladar hasta la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía un total de 23 unidades de cerdo por factura comercial. Sin embargo, en la nevera del centro de elaboración municipal solo fueron depositados 18.

“Aquí están implicados varios directivos de la entidad, trabajadores, obreros y personal de oficina… Muchos de ellos eran autorizados por un supuesto documento del director a sacar una equis cantidad de carne. Se aprovechaban de esto y sacaban un poco más”, indicó el teniente coronel René González Estrada, segundo jefe de la PNR en Sancti Spíritus.

Los involucrados en el caso enfrentan un total de 29 denuncias por los delitos de malversación, apropiación indebida, hurto, receptación e incumplimiento del deber de preservar los bienes del Estado.

En el operativo se recuperaron 1027,88 libras de carne de cerdo y se ocupó un monto de 3040 pesos en moneda nacional (CUP) y 44 CUC.