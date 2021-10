LA HABANA, Cuba.- Desde la prisión Combinado del Este, en La Habana, nos llega la denuncia de que el capitán Yolenny López Martínez, jefe de Tratamiento Educativo, amenazó a los reclusos del 1º piso ala norte del edificio 3 con desaparecerlos en caso de que continúen denunciando las múltiples violaciones a los derechos humanos que se cometen en ese centro penitenciario, principalmente contra los prisioneros de conciencia.

Según estos informes, el oficial concentró en el salón de actividades a todos los reclusos del piso, entre ellos a los que se encuentran encarcelados por haber participado en las protestas populares del pasado día 11 de julio, para advertirles que “si seguían sacando denuncias, los iban a desaparecer”.

Los manifestantes del 11 de julio, al igual que otros prisioneros de conciencia como Luis Robles Elizástegui, Yasser Fernando Rodríguez González, etcétera, son habitualmente los más reprimidos y agredidos por las autoridades penitenciarias de ese y otros centros carcelarios de la isla. De acuerdo con varios reclusos, las amenazas de desaparición forzosa son reiteradas constantemente por guardias y oficiales de la cárcel.

Añade la fuente –confidencial para evitar represalias– que en la misma reunión el jefe de Tratamiento Educativo le insistió al prisionero de conciencia Yasser Rodríguez González en que si no se dejaba “vacunar” no le permitirían recibir visitas familiares, a lo que el joven respondió que no le pueden quitar la visita porque esta es un derecho, no un beneficio. Asimismo, insistió en que él no se iba a dejar inyectar.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.