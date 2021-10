LA HABANA, Cuba. – Si usted no ha sido entrevistado en “En Estéreo Podcast” o no lo ha escuchado, no sabe de qué le hablo. Raúl Soublett López se transforma delante del micrófono y los organizadores del Latin Podcast así lo percibieron. Hay un abismo entre el Raúl Soublett tímido con el que conversa a diario y el que se proyecta con una voz potente, segura.

Después de pasar varios cursos de realizador de documentales, Soublett se encontró con que no podía salir a las calles porque había comenzado la pandemia, el distanciamiento social y la cuarentena impuestos por las autoridades.

“Mi trabajo siempre ha sido comunitario”, afirma Soublett López en conversación con CubaNet. “Con tantas limitaciones no podíamos estar haciendo actividades, lo que me quedaba era el podcast. Investigué qué era exactamente, cómo se hacía, qué necesitaba. Escuché muchos otros antes y así surgió ‘En Estéreo Podcast’, como una manera de aprovechar lo que había aprendido de edición y para escapar de mi madre, con el lío del pollo [se refiere a la escasez de alimentos] de todos los días”.

El activista antirracista y por los derechos LGBTIQ no aspiraba a premios; no obstante, no solo fue premiado sino que abrió un espacio para los demás cubanos que están incursionado en esta nueva manifestación del periodismo.

“Creo que he superado bastante mis expectativas”, y se ríe porque ahora que ha ganado asegura que tiene miedo.

“Me enteré de la nominación a principios de año. No creía que iba a ganar un premio porque ‘En Estéreo Podcast’ no tiene una línea tan profesional, no cuido tanto el audio; salen ruidos ambientales que resultan imposibles que no se escuchen. No cuento con un estudio, ni con una infraestructura para la realización. A mí solo me satisfacía aparecer nominado, ni siquiera necesitaba ser finalista”, confiesa.

Empezó a tener “miedo” hace unos meses cuando vio que el premio pasó de ser una nominación a ser una posibilidad.

“Ha aumentado el número de reproducciones de la primera temporada. Hay personas interesadas que opinan y que están pendientes a la segunda temporada que debe salir en noviembre. ¿Lograré superar las expectativas? ¿Cómo lo van a recibir?, eso es lo que me pregunto”.

El premio de la Latin Podcast Academy ha llegado en un momento de represión contra el activista. Pareciera que la nominación atrajo a la Seguridad del Estado y el acoso contra su persona, aunque ese no sea el único motivo.

“Ambas cosas tienen relación. Aquel episodio en febrero, las últimas citaciones, la acusación de ‘mercenarismo’ por la que me quieren procesar, aunque los represores me han dicho que la causa es Héctor [Valdés Cocho], mi pareja, que es periodista y activista también”.

En febrero, cuando determinó autoagredirse para poner fin al interrogatorio varios agentes de la Seguridad del Estado lo acusaron de trabajar “temas que eran utilizados por el enemigo para atacar a la Revolución”.

“El objetivo de lo que ellos llaman ‘entrevista’ era que colaborara con la Policía política porque estaba con Héctor, muy cercano al Movimiento San Isidro (MSI), al Movimiento 27N; pero también me hablaron de mi activismo LGBTIQ. La verdad es que mi pareja no tiene nada que ver con mi posicionamiento político. No coincidimos en algunas opiniones, pero nos respetamos. Tengo un discurso proactivo, que critica y sugiere, pero que no le pide permiso a nadie”, asegura.

“Ahora sobre todo estoy abierto a trabajar con actores de la sociedad civil con los que, por miedo o por desconocimiento, antes no me atrevía”.

Aun así, no cree que se haya radicalizado, sino que ha madurado. “Las mordidas de estos perros [los agentes de la Seguridad del Estado] me han hecho endurecerme y definir más mi pensamiento. Sigo trabajando por un país inclusivo, pero, por ejemplo, antes creía en un diálogo y ahora mismo no creo que sentarse a la mesa con esos decisores sea una opción”.

Con el premio “Revelación” de la Latin Podcast Academy, Soublett ha recibido un sinnúmero de felicitaciones, pero las que más le emocionan son las de sus compañeros de la universidad. También ha recibido invitaciones a participar en otros podcasts.

“‘En Estéreo Podcast’ estaba en una especie de beca, con patrocinadores que pagaron para que pudiéramos entrar y para que Cuba estuviera presente, porque hasta el momento no contaban con podcasts cubanos, pero aquí el tema del dinero siempre es muy complejo”.

De hecho, la acusación a la que se enfrenta Soublett está relacionada con supuestos pagos que nunca ha recibido. No obstante, advierte que está dispuesto a aceptar el patrocinio de alguna institución en vistas de producir la segunda temporada de “En Estéreo Podcast”.

Para ello, asumirá una estrategia comunicacional desde la transparencia. “No es un dinero que va a ser empleado ni para comprar armas ni para el tráfico de drogas ni para la trata humana. Tiene un objetivo muy claro que es visibilizar la cultura, los derechos de las personas LGBTIQ y las personas afrodescendientes”.

