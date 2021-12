MIAMI, Estados Unidos. – Bárbara Farrat Guillén, la madre del adolescente de 17 años Jonathan Torres Farrat, encarcelado por manifestarse el pasado 11 de julio (11J), inició una huelga de hambre este sábado para demandar la liberación de su hijo, según indicó en Facebook.

“Ayer me comenzó un poco de duda, no sabía si seguir adelante con la huelga, ya que todos sabemos que [al régimen] no le importamos como pueblo, pero hoy no”, inició su publicación. “Estoy consciente [de] que no van a negociar, pero esto es necesario”, agregó.

Farrat Guillén también contó que este viernes, durante la visita a su hijo en la prisión de El Guatao, el segundo jefe de la prisión le hizo una pregunta al adolescente que le da “miedo”. “Le preguntó que si se llevaba bien con sus compañeros y que si no había tenido algún problema con algún otro recluso. Mi hijo le respondió que NO ha tenido ningún problema”, precisó.

“Por lo que me ha tocado vivir en estos dos últimos días ―también escribió Farrat Guillén―, estoy con una crisis de asma que casi no puedo hablar, estoy con tratamiento de prednisona hasta el lunes. Por este motivo empiezo hoy la huelga de hambre, la de agua no puedo porque tengo que tomar medicamentos hasta que se pase la crisis”, explicó.

Farrat Guillén también recordó que es portadora del VIH y que desde el 13 de agosto, el día que las autoridades arrestaron a su hijo, no toma los antirretrovirales.

“Decido hoy [sábado 11 de diciembre] ponerme en huelga de hambre por la LIBERTAD de mi hijo, ya que ahora tengo miedo que le suceda algo en la prisión. Siguen acosando a mi hijo la Seguridad del Estado en la prisión y a mí también en mi hogar”, denunció.

Ya esta semana, Farrat Guillén había anunciado que comenzaría una huelga de hambre para exigir la liberación de su hijo, que sufre varias dolencias de salud, y había denunciado el hostigamiento de la Seguridad del Estado para que deje de denunciar el caso.

Jonathan Torres Farrat está detenido desde el 13 de agosto en la prisión de El Guatao, en Artemisa. El régimen lo acusa de los presuntos delitos de desorden público, desacato y atentado.

El adolescente, que cumplió 17 años el 11 de julio, es hipertenso, asmático y ha sido diagnosticado con una hipertrofia en el corazón, según su madre.

Desde el 11 de julio hasta la fecha agrupaciones como Justicia 11J y Cubalex han reportado la detención de 45 menores de 18 años por parte del régimen cubano. Muchos de estos niños, niñas y adolescentes permanecen encarcelados sin cargos y otros han sido sometidos a juicios sumarios.

